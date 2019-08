WhatsApp trabalha em novos recursos para a versão Web do app de mensagens

O aplicativo WhatsApp trabalha atualmente em novos recursos para a versão Web da plataforma. A ideia é lançar em uma grande atualização em breve, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

A plataforma desenvolve um recurso de álbuns agrupados. A função é de agrupar mais itens (fotos e vídeos) em uma única bolha, a fim de economizar espaço na tela de bate-papo.

O recurso está disponível para iOS e Android desde o ano passado e, finalmente, a equipe começou a desenvolvê-lo para o WhatsApp Web.

A novidade funciona exatamente como em nossos telefones: quando mais itens são compartilhados em um bate-papo, o app os agrupará.

WhatsApp is working on Albums and Grouped Stickers for WhatsApp Webhttps://t.co/31uwvaXTZ6

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 13, 2019