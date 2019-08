The Drop: Confira os novos jogos que serão liberados nesta semana para PlayStation

Novos jogos que serão liberados nesta semana para PlayStation. Pensando nisso, separamos uma lista completa com os títulos. Confira:

Afterlife – PS VR: Digital (Disponível em 21/08)

“A perda sempre deixa traços invisíveis. Após uma morte trágica, explore o luto de cada membro de uma família com histórias interativas em realidade virtual live-action”.

“Usando uma nova técnica de filmagem para o VR, Afterlife o leva por uma narrativa em 360° que revela uma história que muda dependendo dos personagens e objetos com os quais interagir”.

Doughlings: Invasion – PS4: Digital (Disponível em 22/08)

“Mais um tributo a outro clássico dos arcades da equipe de Hero Concept! Doughlings: Invasion promete diversão para gamers de todas as idades”.

“Em Doughlings: Invasion, o segundo título da série, a história continua de onde parou. Desta vez nosso herói Morpheus se arma para defender seu povo de invasores alienígenas”.

Mekabolt – PlayStation 4, PS Vita — Digital (Cross-Buy)

“Seja um técnico de parque de diversões e colete baterias para consertar os robôs em pane. Com seu fiel Mekabolt, use os robôs fora de controle para sua vantagem e vença obstáculos em 100 desafios com puzzles. Só você pode salvar o dia”.

Oninaki – PS4: Digital, Retail (Disponível em 22/08)

“O novo RPG de ação Oninaki conta a história de um Watcher em uma jornada para proteger a Vida, Após a Morte”.

“Oninaki possui batalhas emocionantes estilo hack-and-slash, com customização profunda de suas armas e daemons. Conheça uma jogabilidade única de ação, combinada com uma história bela e profunda”.

Petoons Party – PS4: Digital (Disponível em 19/08)

“Pronto para uma grande aventura? Os Petoons precisam de sua ajuda para enfrentar o malvado Kitra! Kitra quer conquistar a ilha de Kimera e roubar a magia dos Petoons para controlar o mundo deles”.

“Petoons Party é um party game cheio de minigames divertidos para jogar com amigos e família. Junte-se aos Petoons e salve suas ilhas mágicas”.

Rad – PlayStation 4: Digital

“Rad é um rogue-like 3D de ação, que se passa em um mundo pós-pós-apocalíptico, onde a humanidade já enfrentou o armagedom não apenas uma vez, mas duas”.

“Jogue como o jovem protagonista, e se aventure no Fallow — uma terra radioativa em constante mudança cheia de criaturas desconhecidas e terríveis”.

Remnant: From the Ashes – PlayStation 4 – Digital

“Remnant: From the Ashes é um jogo de tiro e ação em terceira pessoa que se passa em um mundo pós-apocalíptico governado por criaturas monstruosas”.

“Como um dos últimos membros da humanidade, vá sozinho ou com até mais dois sobreviventes para enfrentar as hordas de inimigos e chefes. Tente criar um lugar seguro, reconstruir e retomar o que foi perdido”.

Roarr! Jurassic Edition – PS4: Digital

“A jogabilidade rápida e dinâmica de Roarr! é um tributo moderno aos jogos de pancadaria de antigamente. Com vários chefes terríveis, inimigos maneiros e seis ilhas diferentes para explorar, Roarr! é um paraíso de pancadaria e o jogo perfeito para até quatro amigos jogarem no sofá”.

