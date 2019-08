Os signos mais estressados do zodíaco

O estresse infelizmente faz parte da nossa vida, mas vamos combinar que algumas pessoas podem ser muito mais estressadas do que outras.

Confira os três signos mais esquentadinhos do zodíaco:

Touro

O taurino fica estressado quando as coisas não saem como o planejado. Eles pensam sobre as coisas, e quanto mais eles pensam, mais saem do sério, terminando furiosos por dentro.

Ele pode guardar as coisas durante um bom tempo, mas quando os sentimentos se descontrolam, ele acaba explodindo.

Reprodução / Giphy

Virgem

O virginiano se incomoda com muitas coisas, especialmente com aquilo que atrapalha a ordem e o jeito que eles gostam que as coisas sejam feitas.

Os virginianos seguem um padrão impossível de ser compreendido para os outros signos e isso pode trazer sucesso para eles, mas também muita dor de cabeça e raiva.

Escorpião

O escorpiano fica muito bravo quando as pessoas são deliberadamente grosseiras e preguiçosas. Eles são muito independentes e não consegue entender que alguém seja passivo de propósito. É melhor pensar duas vezes antes de deixar esse signo estressado, porque ele pode surtar de verdade.