Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 19 a 23 de agosto de 2019

Entramos na quarta semana de agosto com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

Você tem um grande desejo de ser alguém na vida e se destacar dos outros; também significa responsabilidade e conscientização, ou seja, você está no momento de tomar as rédeas da sua vida para ser uma pessoa melhor e assumir tudo o que faz.

Fique alerta com o carma e isso significa pensar que o que você faz volta para você mais cedo ou mais tarde, sejam elas boas ou más ações. Por isso, analise o que você vai fazer a favor ou contra os outros.

Seu signo sempre busca conflito, mesmo antes dos comentários dos outros, especialmente em questões de relacionamentos amorosos; tente se acalmar e não se apresse em tomar uma decisão significativa de forma dramática.

Você pode ganhar dinheiro extra e seus números da sorte são 02 e 11. No amor, você continuará em sua aventura de conquistar.

Touro

Uma explosão de sentimentos está chegando e é importante que você meça suas palavras ou tente mediar discussões para não se machucar. Haverá um momento de revelação em sua vida e que você não deve ser influenciado por pessoas que querem apenas se aproveitar.

É hora de deixar aquele amor ou amigos que só querem estar com você por interesse. Preste atenção às coincidências ou sinais que ocorrem em sua vida para guiá-lo aonde ir e alcançar o que você deseja.

Não tenha tantos amores ao mesmo tempo, organize seus sentimentos para realmente saber o que você quer em sua vida amorosa. Seus números da sorte são 03 e 29. Tente usar roupas vermelhas.

Gêmeos

Lembre-se que nem tudo na vida é material e o mais importante é o lado espiritual; isso será fundamental para que você possa ter uma base sólida em seu planejamento de vida.

Fique alerta, pois em qualquer momento você pode colapsar e perder muita coisa. Tenha força espiritual para começar de novo e coragem para passar por um estágio de metamorfose, valorizando realmente tudo o que o faz feliz.

Uma reação corresponde a cada ação, então tente sempre estar bem consciente do que você fará para ter sucesso no local de trabalho e não se enrolar.

Semana para controlar o seu mau humor. Lembre-se de não levar o que dizem sobre você muito a sério e relaxar. Seus números da sorte são 22 e 71.

Câncer

Momento de liberação e seguir em frente; você pode deixar para trás todas as coisas negativas que passou. Lembre-se de que seu signo é de água e isso significa que você tem dificuldades para cortar relacionamentos doentios ou que você carrega problemas que não são seus.

É a sua hora de mudar, começar a prosperar e crescer no local de trabalho ou procurar o emprego que você quer. Semana para analisar mudanças de projetos ou posições.

Você recebe dinheiro de alguém que lhe devia. Você conserta algo em casa ou decide comprar móveis. Você é convidado para um evento ou jantar e conhecerá pessoas muito importantes em sua vida profissional. Cuidado com despesas desnecessárias. Você terá sorte com os números 09 e 30. Tente usar a cor verde.

Leão

Você está em um estágio de coragem e afirmação para sua vida, isto é, que você não deve ter medo do que os outros dirão, mas mostre a todos o quanto você é forte e capaz para realizar tudo o que tem em mente.

Pra uns, é hora de iniciar seu próprio negócio. Este é um momento de energias muito efetivas em para ganhar dinheiro e ter reconhecimento dos outros.

Nesta fase da sua vida não há espaço para depressão, é hora de agir para ser alguém na vida. Você recebe a notícia de que alguém da sua família espera um filho. Cuide da sua saúde com melhor alimentação e hábitos, pois você precisará de vitalidade.

Você terá sorte com os números 00 e 14 e deve usar a cor amarela para atrair sorte. Não procure problemas que realmente não existem e evite a paranoia, especialmente em questões de relacionamentos amorosos.

Virgem

É um momento de aceitação; lembre-se que o erro em si não existe, apenas a experiência, por isso não hesite em começar de novo algo que não saiu como você queria e veja que o sucesso virá.

É hora de romper com tudo o que te magoou no passado, especialmente com aquele amor que não era para você e só sugou energia.

Sua grandeza não terá limites e você poderá realizar o que quer. Chegou a hora de colocar cada pessoa em seu lugar e não se envolver em qualquer tipo de fofoca, menos ainda trabalho.

Transformações positivas estão chegando. Semana de resolver muitas tarefas pendentes e fazer pagamentos. A oportunidade de um novo negócio pode surgir. Seus números da sorte são 09 e 21.

Libra

Será uma semana de muitos movimentos em sua vida pessoal. Se você tem planos de mudar sua casa ou local de residência, tudo sairá bem. Uma viagem virá por razões familiares ou um novo emprego.

Lembre-se de que seu signo está passando por um estágio de prosperidade e abundância, por isso seria bom investir mais em si mesmo. Você terá sorte no dia 21 de agosto com os números 67 e 90. Use a cor azul forte, isso ajudará você a ter energias mais positivas.

Se você já tem um parceiro, tenha cuidado com as traições e não fique tão apreensivo, considere que todos os relacionamentos sentimentais têm altos e baixos. Tente tomar cuidado para não arrumar confusão sem motivo.

Escorpião

Você pode realizar qualquer tarefa que tenha em mente, apenas tente ser discreto com os outros para não atrair energias negativas. Você deve continuar com seus estudos porque isso o ajudará a crescer no local de trabalho.

Um amor do passado pode querer voltar. Lembre-se de que todo mundo erra e reflita sobre quem merece uma segunda chance ou não. Os solteiros podem se apaixonar por alguém de Touro ou Câncer que será muito compatível.

Não seja mais teimoso e se algo que você deseja no trabalho não acontecer, prossiga com outro projeto paralelo. Seus números da sorte são 10 e 33. Sua cor para atrair sorte é azul. É hora de pegar sua mala e começar a viajar; lembre-se de que você precisa mover suas energias.

Sagitário

Momento de aventura e expansão. É hora de seguir em frente com todos os seus projetos de trabalho sem medo. Você sentirá a necessidade de liberdade e de viajar.

Muitos sagitarianos estão no caminho certo no amor. Um novo amor de Peixes ou Áries chega aos solteiros. Cuidado com um problema de saúde: se você é uma mulher deve estar atenta aos hormônios e se você é homem precisa ter cuidado com problemas sexuais.

Fique atento a possíveis traições no trabalho, tente ser discreto e não entrar em problemas que não sejam seus. Seus números da sorte são 01, 34 e 56. Use a cor verde ou amarela para dar mais sorte.

Nesta semana você decide começar a se exercitar e ter uma alimentação melhor. Lembre-se de que seu ponto fraco é o estômago, então apenas controle os excessos.

Capricórnio

Você terá o poder de fazer qualquer mudança positiva em sua vida e a força estará do seu lado. Dias muito ocupados estão chegando, então tente fazer e dar o seu melhor em tudo que puder.

Você precisa se proteger e nunca confiar em ninguém cegamente. Cuidado com os acidentes ou tente ser mais cauteloso nas ruas.

Um ex pode procurá-lo para voltar ou ter um relacionamento mais formal. Seu signo é categórico em seus relacionamentos amorosos e nunca pensa em voltar, então fale claramente e encerre isso de forma clara.

Você compra roupas para um evento especial ou de trabalho. Você terá sorte com os números 13 e 30.

Aquário

Este é um estágio de renovação que você deve aproveitar. Você entra na sua melhor época do ano e se sentirá mais afortunado. Você pensa em começar um negócio ou trabalhar nos finais de semana.

Cuidado com os problemas renais ou infecções sexualmente transmissíveis. Você é muito bom em ajudar os outros sem receber nada em troca, mas às vezes abusam da sua boa pessoa, então tente diferenciar quem são seus amigos e quem apenas quer se aproveitar.

Continue com o exercício e bons hábitos para ter saúde. Não brigue tanto com o seu parceiro e procure sempre a melhor solução para ambos. Os solteiros conhecem um amor de Áries ou Libra que será muito compatível. Você terá um sorte e será com uma mudança de trabalho ou com os números 34 e 56.

Peixes

Momento de intuição e força interior. Seu lado místico e persuasivo estará em alta e poderá sentir o que está vindo para o seu futuro e o que é melhor para você. É hora de economizar para o seu futuro.

Você recebe um reconhecimento de trabalho que vai fazer você se sentir melhor. Tente manter aquele sorriso que cativa os outros e verá que todas as portas se abrirão.

Cuidado com os problemas no relacionamento e tente não ser ciumento ou levar as discussões ao extremo; lembre-se de que todos nós precisamos do nosso espaço. Você terá dinheiro extra para a venda de uma propriedade familiar.

Você terá sorte com os números 23, 40 e 91. Tente manter a saúde em dia. Os solteiros vão se apaixonar por alguém do signo de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio).