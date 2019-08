Astronautas da NASA se preparam para desafiante caminhada espacial nesta semana

Três astronautas da NASA permanecem concentrados nos preparativos para a caminhada espacial nesta semana na EEI (Estação Espacial Internacional).

Ainda segundo a instituição, o resto da tripulação do 'Expedition 60' se concentra em pesquisas e em um par de naves ancoradas.

A engenheira de vôo Christina Koch tem apoiado os astronautas Nick Hague e Andrew Morgan, enquanto se preparam para a quinta caminhada do ano em 21 de agosto.

Os dois instalaram o novo Adaptador de Acoplamento Internacional 3 (IDA-3) no módulo Harmony, porto voltado para o espaço durante o trabalho de seis horas e meia.

