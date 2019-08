Astronauta da NASA registra nova foto impressionante da Terra desde o espaço

Um astronauta da Agência Espacial Americana (NASA) registrou uma nova foto impressionante da Terra desde o espaço.

A imagem, feita desde a Estação Espacial Internacional (EEI), foi compartilhada pela instituição nesta semana no Twitter.

A EEI encontra-se em uma órbita baixa, que possibilita ser vista da Terra a olho nu, e viaja a uma velocidade média de 27 mil km/h.

No arquivo espetacular, é possível ver parte da Itália em um registro noturno, na região do Mar Mediterrâneo. Confira o arquivo:

Italy pictured near midnight local time from 258 miles above the Mediterranean Sea. pic.twitter.com/4nAxXlShHR

— Intl. Space Station (@Space_Station) August 18, 2019