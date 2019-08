Montagem feita pela NASA revela impressionante campo de visão do telescópio espacial Kepler

Uma montagem recente feita pela Agência Espacial Americana (NASA) revela o impressionante campo de visão de telescópio Kepler.

Lançado em 2009, o equipamento foi projetado para buscar planetas com características habitáveis fora do Sistema Solar.

Segundo a NASA, a grade de estrelas conhecidas com exoplanetas imita diretamente o campo de visão do telescópio.

O arquivo ilustrativo foi divulgado nesta semana pela agência americana no Twitter. Confira o material:

In this visualization of our exoplanet discoveries, you can see the fingerprint of the discoverer, @NASAKepler🛰

This grid of known stars🌟 with exoplanets⚫️ directly mimics the space telescope's field of view

🤯 pic.twitter.com/OUY36hqUpo

— NASA Planetquest (@PlanetQuest) August 15, 2019