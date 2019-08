Os signos que perdoam, mas nunca esquecem

Todos sabemos que perdoar nem sempre é fácil, mas parece que para alguns signos dar esse passo é ainda mais difícil.

Se você também sofre quando o assunto é deixar a mancada no passado e não dar espaço para o rancor, veja se seu nome está na lista dos signos que perdoam, mas nunca esquecem:

Áries

Muitos acreditam que por ser aventureiro e parecer relaxado é um daqueles que perdoa facilmente. Mas não, o ariano tem tanto medo de ser ferido que, uma vez que isso acontece, não esquece. Isso geralmente é um problema em todas as relações de amor e amizade, porque não importa o quanto diga que tudo está perdoado, aquela desconfiança permanece.

Câncer

Este signo de água tende a ser muito sensível e fica muito mal quando as pessoas que ama falham com ele. Com raiva, o canceriano é perigoso e impulsivo. Ele guarda nomes na sua “lista negra” por um longo período de tempo, até que o erro do outro seja reparado de alguma forma.

Virgem

Este é o signo mais analítico do zodíaco e também o que odeia perder o controle. Sabe direitinho a falha cometida e cada pessoa que já pisou na bola com ele. Isso pode causar muitos conflitos, especialmente nos relacionamentos amorosos, porque algumas vezes o virginiano termina guardando rancor e mudando a sua forma de tratar a pessoa, mesmo que a ame muito.

Capricórnio

Pode não parecer, mas o Capricórnio é um signo MUITO rancoroso. Os capricornianos não deixam passar despercebido nenhum erro e se lembram de tudo de uma forma assustadora. As pessoas que amam os capricornianos costumam ter medo quando o assunto é entrar na sua lista negra, porque este signo pode aparentar que esqueceu, mas na verdade ainda guarda o desapontamento, e jamais volta a confiar como antes.

Peixes

Pisciano é sensível e profundo, mas quando é desapontado mostra seu lado mais cruel e rancoroso. Aparenta perdoar facilmente – e realmente até tenta –, mas quando se lembra do erro que a pessoa cometeu costuma ser hostil e grosseiro com ela. Por vezes, o pisciano vai tentar dar o troco ou ferir aquela pessoa que agiu de má fé.