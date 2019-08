Os signos do zodíaco que odeiam as pessoas secretamente (ou nem tão secretamente assim)

Sim, a gente sabe que o ódio nunca é o caminho e que ele termina fazendo muito mais mal a quem o sente do do que àquele que é o alvo. Contudo, algumas vezes é impossível evitar esse sentimento.

Veja os três signos do zodíaco que odeiam as pessoas secretamente – ou nem tão discretamente assim:

Escorpião

Não é que os Escorpianos esperem que todas as pessoas o decepcionem e desapontem, mas tendem a suspeitar que isso aconteça. Para eles ninguém é inocente até provar sua lealdade e convencê-los em sair da defensiva.

Os escorpianos são sensíveis, você pode facilmente machucá-los e nem saber o que fez exatamente. Por isso, eles alimentam o ódio com facilidade e podem decidir que a vingança é um caminho.

Reprodução / Pinterest

Capricórnio

Os capricornianos odeiam as pessoas secretamente dificilmente esquece as mancadas alheias. Para eles, as falhas doem bastante porque sua postura é sempre muito leal.

Eles odeiam se sentir rejeitados e que sua experiência seja questionada por pessoas que insistem em “administrar” suas atitudes. Opiniões e conselhos não solicitados nem sempre são bem vindos e eles facilmente acham que todos ao seu redor são idiotas.

Reprodução / GifImage.net

Virgem

Os virginianos secretamente detestam as pessoas insensatas que não agem da maneira que ele acha correta. Eles podem ser meticulosos e também costumam guardar rancores.

Esse signo tende a ficar cansado e irritado ​​quando as pessoas não atingem seu nível raciocínio ou de inteligência.

Quando os virginianos se sentem oprimidos pela ignorância de outras pessoas ou pela falta de respeito e responsabilidade, guardam a raiva por um tempo, mas depois tendem a descontá-la de alguma forma.