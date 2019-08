Última versão beta do WhatsApp já conta com novo nome do aplicativo de mensagens

A última versão beta do WhatsApp já conta com o novo nome do aplicativo de mensagens instantâneas.

Como revelado anteriormente, a plataforma terá uma pequena alteração no nome, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.222: what's new? "WhatsApp from Facebook" and underage ban!https://t.co/KsEqcEW4Hs — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 13, 2019

Por decisão do Facebook, proprietária das redes sociais, o Instagram também será alterado oficialmente.

O app de bate-papo será chamado de "WhatsApp from Facebook”, como mostra a recente versão beta. Confira:

WABetaInfo

