Os signos do zodíaco mais românticos na hora do sexo

Existem signos que, devido as suas características, são mais carinhosos do que outros. Hoje vamos falar daqueles que preferem construir uma conexão romântica antes de se envolver sexualmente com as outras pessoas.

Touro

O taurino é uma pessoa sexual, mas que adora unir romantismo e sensualidade. Ele prefere se conectar, conhecer o corpo do outro e, mesmo que seja só por uma noite, gosta de fazer as coisas terem significado.

Libra

É um dos signos mais românticos e nessas horas costuma deixar evidente todo o seu desejo, intensidade e coragem para amar. Os librianos sempre tentarão fazer com que você não os esqueça tão fácil.

Capricórnio

O capricorniano esbanja sensualidade quando se sente seguro, por isso, ele prefere chegar nos “finalmentes” quando já existe intimidade e romance com a outra pessoa.

Reprodução / Giphy

Aquário

Embora se façam de durões, no fundo eles gostam de fazer com que o outro se sinta especial e também mostram isso na cama. Se você quer um parceiro que não se envergonhe de ser romântico até mesmo com aqueles detalhes que muitos chamariam de brega, o aquariano pode ser o indicado.

Peixes

O pisciano adora fantasias e sensualidade, mas ele só consegue fazer tudo isso se houver uma ligação mais profunda com o parceiro.

Câncer

O canceriano é sensível e carinhoso, por isso é um dos signos mais românticos na hora do sexo. Ele só consegue sentir que a relação valeu mesmo a pena quando ela acontece dessa forma.