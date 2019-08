Quatro novos controles DualShock 4 Sem Fio chegam ainda este ano. A novidade foi revelada pela Sony nesta quinta-feira.

Todas as novas cores estarão disponíveis no mercado nacional a partir do fim de novembro. Confira os modelos:

Roxo Elétrico

Camuflagem Vermelha

Azul Titânio

Ouro Rosa

A empresa também divulgou um vídeo de apresentação. O material foi compartilhado pela Sony no YouTube. Confira:

