Telescópio Hubble da NASA faz registro impressionante de nebulosa planetária NGC 2022

O Telescópio Hubble da Agência Especial Americana (NASA) fez recentemente um registro impressionante de nebulosa planetária NGC 2022.

Embora pareça mais um corpo visto por meio de um microscópio, o objeto arredondado é uma esfera de gás, lançada por uma estrela envelhecida.

A estrela é visível no centro, brilhando através dos gases que anteriormente mantinham durante a maior parte de sua vida estelar.

De acordo com a NASA, quando estrelas como o Sol crescem em idade avançada, elas se expandem e brilham em vermelho. Os gigantes vermelhos começam então a perder suas camadas externas de material para o espaço.

Mais da metade da massa de uma dessas estrelas pode ser derramada dessa maneira, formando uma camada de gás circundante.

Ao mesmo tempo, o núcleo da estrela encolhe e fica mais quente, emitindo luz ultravioleta que faz com que os gases expelidos brilhem.

Esse tipo de objeto é chamado de nebulosa planetária, embora não tenha nada a ver com planetas. NGC 2022 está localizada na constelação de Orion.

#HubbleFriday Although it looks more like an entity seen through a microscope than a telescope, this rounded object, named NGC 2022, is certainly not algae or tiny, blobby jellyfish 🐙 Instead, it's an orb of gas, cast off by an aging star: https://t.co/FjGxcGInUo pic.twitter.com/2qebSitOU3

— Hubble (@NASAHubble) August 16, 2019