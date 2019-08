Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 16 a 18 de agosto

O quarto fim de semana de agosto chegou e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas dos próximos dias:

Áries

Sexta-feira de muito trabalho atrasado e recuperar o atraso. Lembre-se de que você precisa aprender a economizar e melhorar seu método de administração de renda.

Você terá a oportunidade de fazer um trabalho temporário, por isso aproveite para ser mais consciente economicamente. Não confie nas pessoas que você acabou de conhecer, você pode ter surpresas desagradáveis.

Vá ao seu médico para tratar seus problemas de estresse. Um ex pode voltar a procurá-lo para pedir um favor. Você encontrará amigos que não vê há muito tempo. Você terá sorte com os números 01, 33 e 70, adicione sua data de nascimento para atrair ainda mais abundância.

O ariano solteiro encontrará pessoas muito compatíveis. Use roupas coloridas para atrair o amor. Aqueles que têm um parceiro estarão em uma fase apaixonada.

Touro

Você se sentir muito nostálgico neste fim de semana por um relacionamento que não deu certo. Tenha cuidado, pois sua personalidade sempre traz problemas sentimentais; é preciso controlar seus impulsos, então ao invés de pensar no passado, tente ser alguém melhor em seus relacionamentos.

Você terá sorte no domingo com os números 02, 45 e 61, combine-os com sua data de nascimento. Você recebe um convite este sábado, apenas tente não beber muito álcool. Uma viagem será planejada para setembro.

Tente dormir mais e ficar longe do celular, lembre-se que você precisa descansar bem para estar cheio de energia. Fique longe dos problemas dos outros, às vezes é bom ficar de fora das discussões, especialmente as familiares. Um amor do signo do ar logo entrará em sua vida para estabelecer um relacionamento bonito.

Gêmeos

Este fim de semana é ideal para viajar ou fazer uma pausa para descansar. Prefira estar em contato com a natureza, isso irá ajudá-lo a renovar suas energias.

Vícios devem ser cuidados. Então tente se concentrar em descansar para começar a próxima semana com força de vontade. Dê um tempo para cuidar de si.

Você estará em contato com um amor do passado do signo de Áries ou Escorpião, é hora de resolver todos os problemas que deixaram pendentes. Você terá sorte com os números 07, 33 e 99.

Se você pensa em começar seu próprio negócio, a sorte estará do seu lado. Você compra algo novo. Tenha muito cuidado na rua para evitar acidentes.

Câncer

Pare sempre de ver o negativo dos outros e aprenda a confiar nas pessoas para encontrar o amor que você deseja. Este fim de semana você encontrará pessoas muito compatíveis do signo de Leão e Aquário.

Você tomará decisões muito importantes no trabalho, apenas tente pensar muito bem antes de agir. Uma festa no sábado com seus amigos ajudará a relaxar. Seu ponto fraco em termos de saúde serão os pulmões e é preciso cuidar mais da saúde.

Você terá sorte com os números 05, 22 e 34 e recebe um convite para viajar. No próximo domingo você terá uma revelação, esteja conectado consigo mesmo. Roupas de cor clara ajudam a atrair abundância. Não se afaste mais da sua família.

Leão

Você terá três dias de muitas surpresas e emoções à flor da pele. Você vai finalmente perceber que uma pessoa que sempre esteve ao seu lado é um parceiro ideal.

Você começa o melhor estágio do seu ano e deve manter os pensamentos positivos para que toda a sorte esteja do seu lado.

Sexta-feira para realizar o trabalho pendente, por isso coloque todo o seu esforço para ser recompensado. Você vai sair no fim de semana, apenas tente controlar o excesso de comida e álcool para não passar mal.

Você pensa em comprar um carro novo. Em 18 de agosto a sorte virá com os números 02, 21 e 25, combine-os com sua data de nascimento. Cores fortes como vermelho ou azul atraem abundância.

Virgem

Serão dias de renovação e doar aquilo que você não usa mais ajuda que suas energias fluam mais facilmente e você possa ficar mais calmo. Sexta-feira de ir a reuniões no trabalho e iniciar projetos.

Dias de fazer pagamentos. Vá ao médico para um check-up; seu ponto fraco são as doenças do sistema nervoso e dos ossos.

Este fim de semana você irá a uma festa com seus amigos e isso ajudará a relaxar. No amor, seu relacionamento pode ser muito forte, mas lembre-se de que é importante respeitar o espaço de cada um.

O virginiano solteiro será procurado por um amor do passado do signo de Áries ou Capricórnio que desejará retornar. Sorte em 17 de agosto com os números 05 e 26.

Libra

Você terá um fim de semana com muita energia para realizar todo o seu trabalho pendente e iniciar um negócio próprio, mas lembre-se que esses projetos não podem progredir se você não tiver ajuda.

Neste sábado você sai, apenas se controle com alimentos gordurosos e álcool para não sofrer problemas de estômago depois, que é o seu ponto fraco. É hora de pensar mais na saúde.

Você é muito desconfiado e ciumento com o seu parceiro. É preciso ter mais segurança para que o amor não seja tóxico. Você vai desfrutar de sorte neste domingo com os números 09 e 27; combine com sua data de nascimento para melhorar sua energia.

Escorpião

Fim de semana para desfrutar da companhia de pessoas queridas. Lembre-se que nem tudo é trabalho na vida, então aprenda a dar mais tempo para viver com aqueles que ama.

Esta sexta-feira será um dia mágico para o seu signo; por isso se vista com cores fortes e coloque bastante perfume para atrair a abundância. É hora de mentalizar tudo o que você deseja alcançar.

Tenha cuidado com os problemas financeiros, tente não pedir emprestado ou exagerar nos gastos com o cartão de crédito.

Você recebe um convite para festa. Os solteiros terão vários romances fugazes, apenas tente não brincar com os sentimentos de ninguém. Seu golpe de sorte será com os números 04, 20 e 55.

Sagitário

Você enfrentará várias preocupações no trabalho, mas deve lembrar-se de que não pode controlar todos os problemas, então é melhor tentar ficar relaxado para que as coisas corram bem.

Você compra passagens de avião. Um amor do passado o está procurando; feche esse círculo para estar em paz. Você terá sorte com os números 03, 19 e 22.

Não perca energia em projetos de trabalho que não lhe valorizam ou tentando alcançar o que não é para ser. Você está no melhor momento para iniciar seu próprio negócio.

Analise muito bem o círculo de pessoas ao seu redor e fique longe de relacionamentos que só lhe causam problemas ou que estão ao seu lado por interesse. Os solteiros terão um fim de semana muito apaixonado com alguém de Libra ou Leão.

Capricórnio

Você vai sentir falta de um amor que não está mais ao seu lado, mas lembre-se de que a coisa mais importante que você pode fazer é se valorizar e dar a si mesmo o tempo que precisa para ser feliz sem a necessidade de um parceiro.

Apoie-se em seus amigos e sua família quando sentir que está passando por momentos difíceis, eles não irão julgá-lo. Os próximos três dias serão ideais para o trabalho. Você faz pagamentos e é hora de começar a poupar para ter dinheiro nas férias.

Problemas de fofoca o cercarão, tente resolvê-los da melhor maneira, para que eles não cresçam. Você vai a uma festa no sábado, apenas tente se controlar e não beber muito álcool. Você terá sorte no dia 17 de agosto com os números 02, 44 e 61, adicione sua data de nascimento para personalizar a sorte.

Aquário

Esta sexta-feira será um dia mágico para o seu signo e uma surpresa econômica ou no amor pode chegar. Você passa pela sua melhor época do ano, então tente aproveitar ao máximo, mas acima de tudo, lembre-se de ser humilde e procurar crescer em todos os sentidos.

Você recebe um convite para ir a uma viagem em setembro, aceite-o. Sábado e domingo você irá a festas com seu parceiro e amigos. Em questões de saúde, tenha cuidado com infecções estomacais.

Você terá sorte no dia 18 de agosto com os números 03, 15 e 89. Vista-se com cores claras para aumentar sua força espiritual. Você dá um presente para uma pessoa muito especial.

Os solteiros encontrarão dois amores ao mesmo tempo, a dica não é não se envolver em problemas e limpar a mente para decidir com quem você quer estar.

Peixes

Serão três dias para refletir sobre o que você espera do futuro e começar a tomar as rédeas da sua vida para realizar os projetos pendentes.

Em assuntos do coração, não guarde nada e expresse seus sentimentos para a pessoa que você ama; a sinceridade é a melhor coisa e você será retribuído. Nesta sexta-feira você passará por muitas pressões no trabalho, então tente relaxar para que as coisas não saiam mal.

Aprenda a ser mais paciente, boas notícias sobre um aumento virão em breve. Você pensa em se mudar. Seus pais o procuram para pedir ajuda financeira, tentar apoiá-los se puder. Você terá sorte em 18 de agosto com os números 08, 09 e 33. Você será muito compatível com os signos de Gêmeos e Escorpião.