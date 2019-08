Epic Games libera novo patch para corrigir alguns erros no Fortnite

A desenvolvedora Epic Games liberou nesta quinta-feira um novo patch para corrigir alguns erros no título Fortnite.

As informações foram compartilhadas pela empresa no Twitter. A atualização é voltada para o sistema operacional iOS.

Na rede social, foram detalhados os erros: “Nós lançamos um patch para arrumar os crashes que aconteciam no iOS”.

“As escalabilidades das configurações do iPhone 8 foram atualizadas para ficar alinhada com dispositivos similares. Você pode baixar a atualização na AppStore”.

Nós lançamos um patch para arrumar os crashes que aconteciam no iOS.

As escalabilidades das configurações do iPhone 8 foram atualizadas para ficar alinhada com dispositivos similares.

Você pode baixar a atualização na AppStore.

— Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) August 15, 2019