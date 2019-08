Chinesa Huawei começa pesquisas sobre internet móvel 6G

Aparelhos celulares com 4G é a nova tendência de mercado. Com isso, a obsoleta rede 3G perde cada vez mais espaço. Operadoras também tem ampliado o novo sinal.

E o mundo continua a avançar: As redes 5G parecem destinados a se tornarem o novo padrão global para conexões de rede móvel.

REUTERS/Yves Herman

No entanto, existem outras novidades. A China já pretende saltar para a rede 6G, de acordo com informações do site Techspot.

A gigante Huawei já trabalha no desenvolvimento da sexta geração de internet móvel. A pesquisa é realizada no Canadá.

Segundo o site, a empresa de tecnologia trabalha com mais de 13 universidades e institutos de pesquisa.

A novidade deve oferecer velocidades de transmissão de até 1 TB por segundo. A investigação deve ser concluída em uma década.

5G no Brasil

A companhia TIM também instalou em maio a primeira antena para testar a quinta geração (5G) de internet móvel no Brasil.

O projeto representa mais um passo da operadora para a chegada comercial da tecnologia no país, prevista para 2021.

