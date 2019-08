Imagem capturada pelo Telescópio Hubble da NASA mostra impressionante conexão entre duas galáxias

Uma imagem recente capturada pelo Telescópio Hubble da NASA mostra uma impressionante conexão entre duas galáxias.

De acordo com a instituição, o registro revela uma 'ponte' tênue de gás, poeira e estrelas ligando as duas galáxias.

Ainda segundo a Agência Espacial Americana, é possível observar que o fenômeno é gerado pelo efeito gravitacional.

O arquivo, feito pelo observatório astronômico, foi compartilhado nesta semana no Twitter. Confira a imagem espetacular:

This @NASAHubble image captures two galaxies bridging a divide.

A tenuous bridge of gas, dust and stars✨ is seen connecting the two galaxies, created when they pulled material into space across the diminishing gap between them. #MondayMotivation: Reach out where you can. pic.twitter.com/M2zP3cEygf

— NASA Planetquest (@PlanetQuest) August 12, 2019