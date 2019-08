Confira quem são as famílias mais ricas do mundo

Com uma fortuna de US$ 190,5 bilhões, a família Walton, dona da rede de supermercados Walmart, ficou no topo da lista das famílias mais ricas do mundo, segundo a agência "Bloomberg".

Os herdeiros do norte-americano Sam Walton lucraram US$ 70 mil por minuto, US$ 4 milhões por hora e US$ 100 milhões por dia. O Walmart arrecada US$ 514 bilhões por ano graças aos mais de 11 mil pontos de venda em todo mundo. A holding da família, Walton Enterprises, controla metade da rede varejista.

Na segunda colocação aparece os Mars, dona da fabricante de chocolates que carrega o sobrenome da família. De acordo com a "Bloomberg", a fortuna deles é de US$ 126,5 bilhões. Já na terceira posição está os Kochs, que tem um patrimônio de US$ 124,5 bilhões.

A única representante italiana na lista é a família Ferrero. Com uma fortuna de US$ 29,8 bilhões, os donos da fabricante do creme de avelãs Nutella ocupam a 25ª colocação.

Confira a lista

1 – Walton

Empresa: Walmart

Fortuna: US$ 190,5 bilhões

2 – Mars

Empresa: Mars

Fortuna: US$ 126,5 bilhões

3 – Koch

Empresa: Indústrias Koch

Fortuna: US$ 124,5 bilhões

4 – Al Saud

Empresa: N/A

Fortuna: US$ 100 bilhões

5 – Wertheimer

Empresa: Chanel

Fortuna: US$ 57,6 bilhões

6 – Hermes

Empresa: Hermes

Fortuna: US$ 53,1 bilhões

7 – Van Damme, De Spoelberch, De Mevius

Empresa: Anheuser-Busch InBev

Fortuna: US$ 52,9 bilhões

8 – Boehringer, Von Baumbach

Empresa: Boehringer Ingelheim

Fortuna: US$ 51,9 bilhões

9 – Ambani

Empresa: Indústrias Reliance

Fortuna: US$ 50,4 bilhões

10 – Cargill, MacMillan

Empresa: Cargill

Fortuna: US$ 42,9 bilhões

11 – Thomson

Empresa: Thomson Reuters

Fortuna: US$ 39,1 bilhões

12 – Kwok Empresa: Sun Hung Kai

Fortuna: US$ 38 bilhões

13 – Chearavanont

Empresa: Grupo Charoen Pokphand

Fortuna: US$ 37,9 bilhões

14 – Johnson

Empresa: Investimentos Fidelity

Fortuna: US$ 37,4 bilhões

15 – Cox

Empresa: Cox

Fortuna: US$ 36,9 bilhões

16 – Quandt

Empresa: BMW

Fortuna: US$ 35 bilhões

17 – Pritzker

Empresa: Hotéis Hyatt

Fortuna: US$ 33,7 bilhões

18 – Mulliez

Empresa: Auchan

Fortuna: US$ 33 bilhões

19 – Johnson

Empresa: SC Johnson

Fortuna: US$ 33 bilhões

20 – Albrecht

Empresa: Aldi

Fortuna: US$ 32,6 bilhões

21 – Rausing

Empresa: Tetra Laval

Fortuna: US$ 32,5 bilhões

22 – Hartono

Empresa: Banco Central Asia

Fortuna: US$ 32,5 bilhões

23 – Lauder

Empresa: Estee Lauder

Fortuna: US$ 32,3 bilhões

24 – Hoffmann, Oeri

Empresa: Roche

Fortuna: US$ 31,3 bilhões

25 – Ferrero

Empresa: Ferrero

Fortuna: US$ 29,8 bilhões