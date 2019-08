Os signos do zodíaco que mais absorvem o comportamento dos outros

Alguns signos do zodíaco não estão só muito ligados com tudo àquilo que está ao seu redor, mas também costumam absorver o comportamento das pessoas a sua volta.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano busca combinar, mudar e enxergar as mais diversas alternativas constantemente. Por isso, ele costuma apostar na dualidade para criar novas possibilidades para si mesmo e usa os outros como espelho.

Libra

Este signo costuma enxergar o mundo de maneira conjunta, sempre atento a presença do outro e de do seu comportamento. Por isso, este signo pode agir de acordo com o local que está inserido ou grupo, tentando manter o equilíbrio com as pessoas ao seu redor.

Sagitário

O sagitariano deseja sempre entender e compreender a realidade ao seu redor. Quando finalmente encontra a essência e o sentido de algo, ele absorve e deixa essa experiência ampliar a sua perspectiva, podendo reproduzi-la se assim achar necessário.