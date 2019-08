Os signos que tem muito potencial para amar, mas podem ficar sozinhos

Alguns signos do zodíaco são intensos, profundos e possuem muito potencial para amar ou estar em relacionamentos. No entanto, algumas características podem fazê-los ficar sozinhos durante um bom tempo.

Confira se você está na lista:

Câncer

Da mesma forma que valoriza os sentimentos, a intimidade e é sensível por dentro, o canceriano pode ser muito duro por fora e se fechar com o objetivo de se defender de decepções. Isso faz com que muitos deles se tornem introvertidos, negando as investidas de pretendentes e deixando de viver emoções que devem compreender.

Escorpião

Sensível e com uma intensidade emocional que nem todos podem compreender, o escorpiano pode acabar controlando muito seus sentimentos e personalidade, além de serem pessoas desconfiadas que dificilmente se entregam. Tudo isso faz com que este signo esteja em constante luta consigo mesmo, o que pode acabar complicando seus relacionamentos amorosos.

Peixes

Apesar da grande sensibilidade e importância que dá ao amor romântico, o pisciano possui um mundo profundo dentro de si, no qual às vezes se esconde ou se perde nos sonhos e imaginação. Quando a realidade fica difícil, este signo pode preferir se isolar e constrói barreiras difíceis de romper.