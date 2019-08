Este é o novo recurso para Android que o aplicativo WhatsApp deve lançar em algumas semanas

O WhatsApp já trabalha há muitos meses em um novo recurso solicitado pelos usuários. Apesar da demora, parece que agora essa novidade deve ser liberada para todos, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

O recurso de autenticação por meio da impressão digital, já disponível para o sistema iOS, deve ser ativado muito em breve para Android.

WhatsApp is rolling out the Fingerprint lock feature for Android beta users today!

Added a new option "Show content in notifications".

Check out the article for full details! 🎉

I can say: FINALLY! 😍

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 13, 2019