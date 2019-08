Novo Cruze 2020: versão top de linha Premier traz internet wi-fi

A Chevrolet acaba de apresentar o novo Cruze 2020. Ele chega com algumas alterações no design e mais conectividade, com wi-fi nativo, na versão topo de linha Premier.

Por enquanto, a fabricante está fazendo mistério com as versões do sedã. Em evento para a imprensa, foi apresentada apenas a versão topo de linha, Premier, que recebeu as atualizações que discutimos abaixo. Apesar de confirmar que o novo Cruze continuará contando com mais de uma versão, a Chevrolet não revelou nenhuma informação sobre elas.

Da mesma forma, ainda não se sabem os preços da dupla de hatch e sedã.

De acordo com a fabricante, a previsão é de que os modelos cheguem às concessionárias da marca em setembro. Tanto o hatch, Sport6, quanto o sedã receberam retoques no visual. Curiosamente, agora, a dupla tem traços distintos. No sedã, os faróis de neblina são redondos, no hatch, são retangulares.

Na configuração compacta do novo Cruze, a moldura dos faróis de neblina também é maior. Ela também ganhou faróis em LED.

Além disso, os retoques foram comedidos.

Pequenos retoques no design do Cruze 2020

Na parte frontal do veículo, são novos os para-choques, luzes auxiliares e grade. A “gravata” Chevrolet está centralizada verticalmente e posicionada sobre uma moldura cromada que divide as duas entradas de ar. As grades trazem novos elementos estéticos internos.

No sedã do novo Cruze 2020, a peça busca adotar um ar mais sóbrio pelo efeito dos filetes cromados. Já na configuração Sport6, apliques customizados nas extremidades do para-choques foram pensados para dar um aspecto mais agressivo.

Foto: Divulgação | Chevrolet

Na lateral, as rodas de 17 polegadas têm linhas exclusivas na versão Premier, com diamantado na superfície e pintura escurecida na parte interna. Um friso cromado na base da área envidraçada ressalta a linha de cintura elevada e a silhueta contemporânea do carro.

Na traseira do novo Cruze, a novidade fica por conta das lanternas. Elas agora extrapolam o limite da carroceria criando um efeito 3D. As lentes acrílicas e a disposição dos elementos internos foram retrabalhadas para receber uma nova assinatura luminosa em LED.

Fotos: Chevrolet | Divulgação

Na cabine, a versão top de linha do novo Cruze, Premier, recebeu opção de revestimento em preto e castanho. O acabamento dos painéis, bancos, volante e teto são inéditos na gama. Nos bancos, aparecem costuras pespontadas.

O modelo também ganhou duas novas opções de cor para a carroceria, o Marrom Capuccino e Azul Eclipse.

Novo Cruze tem internet wi-fi

A versão Cruze Premier é o primeiro carro com wi-fi nativo a bordo do mercado. A tecnologia proporciona conexão à internet para até sete dispositivos simultaneamente e a possibilidade de serviços conectados na tela do veículo.

“Estamos acostumados a acessar o wi-fi em casa, no trabalho, no restaurante. Por que não no carro? Estudos mostram que o brasileiro é um dos mais conectados do mundo e passa, em média, duas horas e meia por dia no trânsito de grandes centros. O wi-fi a bordo muda completamente a experiência do usuário no automóvel”, argumenta o presidente da GM para a América do Sul, Carlos Zarlenga.

Fotos: Chevrolet | Divulgação

Além de não precisar usar o plano de dados de seu smartphone para acessar a internet, o usuário do novo Cruze 2020 ainda tem à disposição uma intensidade de sinal até 12 vezes maior em deslocamentos, afirma a marca.

“Isto acontece pelo fato de a antena do veículo ser dotada de sistema de amplificação. O posicionamento dela sobre o teto também contribui para reduzir a perda de sinal proveniente de áreas de sombra, como é chamado fenômenos que atrapalham a conexão – e quanto maior a velocidade de deslocamento, maior é a percepção da estabilidade de sinal que se tem a bordo do Chevrolet com Wi-Fi”, explica Rosana Herbst, diretora de Serviços Conectados da GM.

No caso do novo Cruze Premier, o sistema de internet wi-fi é nativo. Ou seja, faz parte da arquitetura eletrônica do veículo, permitindo assim melhor funcionamento e mais segurança.

Os planos de internet wi-fi do novo modelo partem de R$ 29,90 para 2 GB. Os primeiros três meses serão gratuitos.

O multimídia MyLink do Novo Cruze 2020 também foi modernizado. Entre as melhorias, estão resolução mais alta na tela de 8 polegadas, mais velocidade de processamento e novas funcionalidades, entre elas navegação conectada, manual do proprietário digitalizado e ícone para agendamento online de revisão.

Fotos: Chevrolet | Divulgação

O sistema permite, ainda, o pareamento de até dois celulares via Bluetooth, traz mais uma entrada USB no console dianteiro, carregamento wireless compatível com maior gama de celulares e introduz o sistema para reconhecimento do motorista. Com este último, o carro identifica qual de suas chaves eletrônicas está no comando e automaticamente ajusta o conteúdo da tela para as preferências memorizadas de cada usuário (aplicativos, estações de rádio, etc).

A compatibilidade com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay, para espelhamento da tela de smartphones, foi mantida na central multimídia do novo Cruze. Apesar de os serviços poderem ser independentes, o wi-fi utiliza-se da estrutura do sistema OnStar, o serviço de concierge da Chevrolet.

Outras novidades tecnológicas do novo Cruze 2020 incluem botão para desabilitar o sistema Stop/Start, câmera de ré de alta definição e novos equipamentos, como o sistema de frenagem automática de emergência com detecção de pedestres são outras novidades do modelo equipado com motor turbo e transmissão automática de série.

Fotos: Chevrolet | Divulgação

Outros recursos presentes no modelo são alerta de colisão frontal, o alerta de ponto cego e o assistente de permanência em faixa.

Uma novidade no conjunto de tecnologias do Cruze Premier é a frenagem automática de emergência com detecção de pedestres.

Impressões sobre o Cruze 2020

O Chevrolet Cruze segue com o motor 1.4 turbo de 153 cavalos e câmbio automático de seis marchas. O conjunto funciona muito bem tanto versão sedã quanto na hatch; as retomadas são ágeis e os carros desenvolvem altas velocidades com conforto.

Na pista de testes da fabricante, bem sinuosa, os novos Cruzes se mostraram estáveis.

Os amortecedores, que também não passaram por mudanças, transmitem pouco do impacto causado por pisos irregulares. O isolamento acústico agrada. Mesmo em calçamentos, poucos ruídos são transferidos para a cabine.

No novo Cruze, a posição de dirigir é confortável. Há ajuste elétrico para o banco do motorista e o volante pode ser alterado em altura e profundidade.

Os acabamentos mudaram na atualização do Chevrolet. Agora, tons de marrom e preto completam o interior dos modelos. A textura é bem agradável ao tato. Na versão premier, os bancos e detalhes das portas são trabalhados em couro com costura aparente.

Quanto ao Wi-fi, a conexão é bem simples. Basta clicar no ícone, conferir nome e senha e preencher as informações no celular. Durante os testes, breves, a ancoragem funcionou até 15 metros do novo Cruze, como prometido.

Fotos Chevrolet | Divulgação