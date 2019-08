Need for Speed Heat: confira o novo trailer oficial

Foi liberado nesta quarta-feira (14-08) o 'official reveal trailer' do novo game Need for Speed HEAT.

O material foi compartilhado pela NSP no YouTube. Também foi liberado uma descrição do novo título de corridas.

“Corra para valer durante o dia e arrisque tudo à noite em Need for Speed HEAT”, revelou na plataforma de vídeos.

“Um jogo eletrizante de corridas de rua que coloca você contra a ‘banda podre’ da força policial de uma cidade, enquanto luta para chegar à elite dos corredores clandestinos”. Confira:

