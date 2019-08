Os signos do zodíaco que querem tudo para eles

Alguns signos do zodíaco não se contentam com pouco e, por isso, querem tudo para eles. Confira quais são:

Áries

Sendo o primeiro signo do zodíaco, ele não quer ficar atrás de ninguém. O ariano é puro desejo e ação, por isso está sempre em busca de matar suas vontades perseguindo o que quer sem se importar com os riscos. Sua impulsividade o faz ter muita iniciativa e só o tempo o faz aprender que não é possível ter tudo.

Touro

As ações do taurino giram bastante em torno da necessidade e desejos. Por isso, este signo tem a sensação constante de que é merecedor de receber tudo o que mundo tem para dar, especialmente as coisas prazerosas. Pode ter tendência a acumular, mas nem sempre se arrisca para conseguir o que quer.

Leão

O grande ego do leonino faz com que ele se coloque em primeiro lugar para receber o que acha melhor sempre. Este signo gosta de impressionar e muitas vezes relaciona o poder a isso. Ele também dá importância para a aprendizagem também faz com que ele queira se envolver e absorver o máximo possível do mundo.