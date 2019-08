O conselho para cada signo aproveitar o resto de agosto da melhor forma

Já estamos na metade de agosto e alguns conselhos podem ajudar a aproveitar o resto deste mês da melhor forma. Confira:

Áries

Algumas coisas tristes da vida trazem muitas perguntas sem respostas e afetam nossos sentimentos. No entanto, é preciso identificar onde erramos, o que poderíamos evitar e assumir que precisamos mudar comportamentos.

Touro

Mudar a maneira que fazemos as coisas é importante, mas definir nossas prioridades, obrigações e ordem de realizar tudo, é fundamental para avançar. Se organize e assim abra espaço para se permitir viver.

Gêmeos

A originalidade, criatividade e capacidade de aproveitar os momentos certos o ajudam a inovar e melhorar o que você desejar, seja vida amorosa, financeira e carreira. Tenha coragem e olhe ao seu redor para buscar referências se sentir sem saída.

Câncer

Para sair ileso de algumas situações ou desentendimentos é preciso deixar de se envolver e lutar apenas nas batalhas que realmente importam. Lembre-se de tirar um tempo para si, reabastecer as energias e rever suas prioridades.

Leão

Você sabe como definir sua postura diante de situações difíceis e não deve perder isso.

Virgem

Ter sonhos não é o mesmo que viver apenas sonhando; enquanto um nos estimula, o outro pode nos deixar muito distantes da realidade. Não se esqueça que a vida é sobre seguir em frente e evoluir, especialmente quando pensamos no “investimento emocional” que fazemos em outras pessoas.

Libra

Novas possibilidades na carreira e trabalho são abertas. Realize as coisas com paixão, luta e aproveitando sua habilidade de ser um dos signos mais sociais do zodíaco. O amor também pode ser beneficiado com o seu potencial.

Escorpião

Sua intuição e sexto sentido são ferramentas fundamentais para definir os caminhos que você deseja seguir. Existe uma consciência que o empurra para a direção que você precisa ir e é possível identificá-la ao se conectar mais consigo mesmo.

Sagitário

Esteja ciente do que consome e de como você vem gastando a sua energia; este não é o momento de se esgotar e colocar a saúde em risco. Comece de novo e siga seus instintos, mas não deixe nunca de se cuidar.

Capricórnio

Uma revelação deve chegar ou um mistério será desvendado e, por mais que pareça difícil, não deixe de suspirar aliviado pela oportunidade de conclusão. Tenha coragem para lidar com a verdade, comemore seus acertos e persevere no que ainda não está ao seu favor.

Aquário

Seus esforços darão frutos e é preciso refletir sobre tudo aquilo que você fez e ajudou a alcançar o sucesso. Ninguém fala sobre isso, mas podemos repetir nossos acertos e lidar muito melhor com as situações, especialmente as caóticas.

Peixes

Algumas experiências podem nos deixar esgotados, mas precisamos passar por elas para tirar a melhor aprendizagem possível. Durante este trajeto que pode ser bastante difícil, devemos sempre ter cautela e prudência, para que as pessoas sem boas intenções não se instalem e apenas passem por nós sem causar grandes estragos.