Estes nutrientes são essenciais para a alimentação e bom desenvolvimento das crianças

As vitaminas são muito importantes para o correto desenvolvimento das crianças e o bom funcionamento do organismo.

Por essa razão uma dieta saudável equilibrada, rica em frutas, verduras, carnes, peixes e cereais proporciona a eles a quantidade necessária de vitaminas que os pequenos precisam.

Ademais, a falta de vitaminas pode deixa-los mais suscetíveis a algumas doenças.

Vitaminas para as crianças

Ácido fólico e vitamina B6

Vitamina fundamental para a reprodução celular, crescimento e desenvolvimento neurológico. Pode ser adquirida como legumes, leguminosas, cítricos e verduras de folha verde.

Vitamina B12

Tem um papel importante na multiplicação de glóbulos vermelhos e também ajuda no desenvolvimento do sistema nervoso. Pode ser encontrada nos peixes, derivados do leite, carne vermelha, ovo e porco.

Vitamina C

Esta vitamina mantém a pele e ligamentos em perfeitas condições, pois atua na produção de colágeno e intervém na reconstrução de tecidos.

Da mesma forma, fortalece as defesas do organismo e serve para absorver melhor ferro e maneira para prevenir a anemia. Esta importante vitamina é abundante em frutas cítricas e brócolis.

Vitamina A ou betacaroteno

Tem propriedades antioxidantes e é primordial para melhorar o sistema imunológico e o desenvolvimento da visão.

Além disso, ajuda a formar tecido conjuntivo, ossos e dentes. Está presente em derivados de leite, vegetais de folha verde, cenoura, abóbora, óleos e peixes.

Vitamina E atua como antioxidante e intervém na formação glóbulos brancos e vermelhos e é fundamental para o desenvolvimento cerebral.

Vitamina D

Mineralização de ossos e dentes, pois ajuda a absorver cálcio. Ela pode ser encontrada em pequenas quantidades em alimentos, mas a principal fonte continua sendo a luz solar.