Astronauta da NASA revela passatempo favorito quando não tem nada para fazer no espaço

Uma astronauta da Agência Espacial American (NASA) revelou nesta semana o passatempo favorito quando não tem nada para fazer no espaço.

A bordo da Estação Espacial Internacional (EEI), a americana Christina H Koch revelou os detalhes no Twitter.

A astronauta afirmou que fica olhando pela janela da EEI, admirando e capturando as belezas do nosso planeta.

Ainda em postagem na rede social, ela mostrou que usa uma câmera especial para o hobby. Confira o registro:

My favorite way to spend free time on @Space_Station is looking out the cupola window, admiring and capturing the beauty of our home. pic.twitter.com/krKqedfgAy

— Christina H Koch (@Astro_Christina) August 13, 2019