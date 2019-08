WhatsApp deve liberar grande atualização para os usuários em breve

O aplicativo de mensagens WhatsApp deve liberar uma grande atualização para os usuários da plataforma muito em breve.

A novidade deve ser disponibilizada para os sistemas operacionais Android e iOS. No update, deve ser lançado o "modo escuro" para o aplicativo.

Alterando as cores do app, a mudança ajuda na redução da tensão ocular. Os olhos se adaptam mais facilmente. O recurso também reduz o consumo de bateria do aparelho.

Sem internet

Em outra atualização, espera-se que o aplicativo também funcione sem internet, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

Como revelado anteriormente, um sistema multiplataforma deve permitir o serviço de mensagens ativo mesmo offline (sem 4G).

Ou seja, com uma versão no computador, o usuário continuaria utilizando o aplicativo mesmo com o telefone desligado.

