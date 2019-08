Game PUBG MOBILE LITE chega aos celulares Android

O game PUBG MOBILE LITE, a versão mais leve do popular battle royale, está agora disponível nas lojas Google Play do Sudeste Asiático, América do Norte e América do Sul, incluindo o Brasil.

"PUBG MOBILE LITE teve uma resposta positiva do público nos mercados em que estava disponível", afirmou o game em comunicado.

Considerando a popularidade e sucesso do PUBG MOBILE, os desenvolvedores criaram a versão LITE para ser compatível com ainda mais tipos de celulares.

Com a proposta de poder ser jogado a qualquer hora e em qualquer aparelho, os desenvolvedores lançaram essa nova versão otimizada para celulares com menos RAM, levando o mesmo gameplay para fãs de todo o mundo. O gane estará disponível em breve em mais regiões da Europa, América do Norte e América Central.

Movido pela Unreal Engine 4, esta versão do PUBG MOBILE LITE traz um mapa menor para 60 jogadores, para partidas mais rápidas de 10 minutos com o mesmo estilo tradicional de PUBG MOBILE.

O game possui uma instalação de apenas 490MG e rodando em aparelhos com menos de 2GB de RAM. Principais pontos:

Melhor Assistência de Mira – Essa nova função torna a mira mais simples, sendo extremamente útil em locais de conexão mais fraca. A intensidade varia se o jogador está de pé ou rastejando;

Melhoria no Winner Pass – O Winner Pass substitui o Royale Pass e desbloqueia recompensas muito mais rapidamente durante um mês;

Ajuste na Trilha das Balas – O jogo traz uma velocidade maior nas balas e não tem o efeito de queda pela distância, para um tiro mais certeiro e adaptado a ambientes de conexão mais fraca;

Supressão do Coice das Armas – O coice das armas também foi diminuído, facilitando o controle em ambientes de conexão mais fraca;

Time to Kill Estendido – O Time to Kill também foi aumentado para melhorar a capacidade dos jogadores de sobreviver e encorajando combate agressivo;

Display de Localização – O mini-mapa expôe a localização do atirador, aumentando a velocidade das batalhas;

Cura em Movimento – Agora é possível se curar em todas as posições menos se rastejando. Isso é particularmente útil em condições de alta latência no qual as ações de movimento podem inibir a mecânica de cura no jogo;

Otimização de Áreas com Construções e Suprimentos – Complementando os mapas menores, a densidade de edificações e frequência de loot foi aumentada para tornar a progressão da batalha mais veloz;

Otimização da Qualidade do Mapa – Melhorias na otimização da qualidade do mapa e na tela de carregamento;

Integração de RPG e Novas Armas – No PUBG MOBILE LITE os jogadores podem utilizar uma nova arma em modos específicos de jogo, permitindo novas táticas de ataque e defesa.

LEIA TAMBÉM: