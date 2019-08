Game PC Building Simulator chega nesta terça-feira para PS4

O game PC Building Simulator chega nesta terça-feira (13) para PlayStation 4 (PS4). Em comunicado, a Sony revelou detalhes do novo título.

O jogo sobre construção e reparo de PCs possui dois lados. O modo História, onde você é o dono de uma loja de reparos de PC — consertando as máquinas dos clientes, encomendando partes e mantendo a conta da loja no positivo.

E o modo Free Build, onde pode criar seu PC dos sonhos usando milhares de peças de fabricantes como Intel, AMD, NVIDIA, ASUS e NZXT. Confira:

Controle sua própria loja de PCs no Career Mode

"Ligue o computador do escritório, aceite trabalhos por email e espere até que os clientes deixem suas máquinas. Comece simples, limpando o pó de máquinas, removendo vírus e aumentando a memória. Logo estará trocando CPUs como um mestre".

Construa o PC dos seus sonhos com partes licenciadas

"Deixe sua criatividade fluir no modo Free Build com mais de mil partes do mundo real. Escolha um gabinete de fabricantes como NZXT, Cooler Master e Fractal Design".

"Use o sistema de resfriamento da EKWB para manter seus termais sob controle, e faça tudo ficar incrível com LEDs programáveis e cabos coordenados por cor. Construir PCs é uma arte além de uma ciência".

Mergulhe fundo com hardware realístico e simulação de software

"Faça o overclock da sua CPU no BIOS para levar a performance de seu sistema ao limite. Descubra CPUs quase idênticas que podem ser mais rápidas com o algoritmo de partes do jogo".

"Se torne um mestre montador, usando 3DMark Benchmarks para levar a performance de seu PC além do limite, surfando a linha da Tela Azul da MOrte sem risco de se afogar". Confira trailer do PC Building Simulator:

