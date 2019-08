Os signos que são doces só com quem realmente se importam

Alguns signos do zodíaco podem até ser legais com as pessoas ao seu redor, mas acabam guardando sua doçura apenas para aqueles que acham especiais.

Confira se você está na lista:

Libra

Quando se importa com alguém o libriano é a sua versão mais generosa, entregue e com uma grande capacidade empática. Essas qualidades fazem com que este signo consiga desenvolver conexões especiais com as pessoas que compartilham sua convivência e bons momentos.

Capricórnio

O capricorniano pode parecer sério, mas é muito considerado e amoroso com aqueles que se importa. Ele se preocupa genuinamente e dedica gentileza, atenção e muita paciência às pessoas que ama, construindo relacionamentos em que a consideração é demonstrada com palavras e ações.

Sagitário

O sagitariano consegue iluminar o dia das pessoas que ama por meio das suas palavras e gestos. Este signo pode ser muito legal com todos, mas sua atitude é muito mais especial com as pessoas que são importantes em sua vida, construindo uma relação realmente sincera e com traços amáveis que não se vê sempre.

Peixes

O pisciano pode ser muito atencioso e empático, mas quando se importa com alguém é que ele realmente mostra o quanto pode ser doce e considerado. Este signo preserva muito seus relacionamentos próximos e as pessoas que o entendem, pois também são intuitivos e dispostos a se relacionar profundamente.