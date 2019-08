Missão da NASA seleciona possíveis locais para pouso no gigantesco asteroide Bennu

Uma missão da Agência Espacial Americana (NASA) selecionou quatro locais potenciais para que a nave OSIRIS-REx consiga realizar coletas no gigantesco asteroide Bennu.

Desde a sua chegada em dezembro de 2018, a sonda mapeou todo o asteroide para identificar os locais mais seguros e acessíveis para coleta, de acordo com informações da NASA.

A equipe originalmente planejou escolher os dois últimos locais até esse ponto da missão. No entanto, a análise inicial de observações baseadas na Terra sugeriu que a superfície do asteroide provavelmente contém grandes “lagoas” de material de grão fino.

As primeiras imagens da espaçonave, no entanto, revelaram que Bennu tem um terreno especialmente rochoso. Desde então, a topografia cheia de pedregulhos criou um desafio para a equipe identificar áreas seguras contendo material amostrável, que deve ser suficientemente fino – menos de 1 polegada (2,5 cm) de diâmetro – para o mecanismo de amostragem da nave.

O cronograma original da missão incluiu intencionalmente mais de 300 dias de tempo extra durante as operações de asteroides para enfrentar tais desafios inesperados. Em uma demonstração de sua flexibilidade e engenhosidade em resposta às surpresas de Bennu, a equipe está adaptando seu processo de seleção.

Em vez de selecionar de forma muito rápida os locais, a missão vai gastar mais quatro meses estudando os 'candidatos0 em detalhes.

A equipe do OSIRIS-REx também fez outros ajustes no processo de identificação do local de amostra. O plano original da missão previa um local de amostragem com raio de 25 metros.

Com isso, a equipe identificou locais que variam de 16 a 33 pés (5 a 10 m) de raio. Para que a espaçonave visasse com precisão um local menor, a equipe reavaliou as capacidades operacionais para maximizar seu desempenho.

A missão também reforçou os requisitos de navegação para guiar a espaçonave até a superfície do asteroide e desenvolveu uma nova técnica de amostragem chamada “Bullseye TAG”, que usa imagens da superfície para navegar.

