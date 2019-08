Mãe brasileira cria app para proteger crianças na web

Uma pesquisa da Opinion Box em parceria com a Mobile time aponta que 61% das crianças de 4 a 7 anos utilizam o celular dos pais, e outras 23% já tem seu próprio aparelho. Atualmente, é difícil encontrar alguma criança que não esteja em contato com os celulares (apenas 7% daquelas entre 7 a 9 anos, e 5% entre 10 e 12).

LEIA MAIS:

Nova tecnologia de fiscalização da Zona Azul é testada no Tatuapé

A educadora e mãe Luiza Mendonça enxergou, na sua preocupação com a filha, uma oportunidade de negócios. Ela começou sua trajetória observando o tempo que sua filha Bia, de 13 anos, passava no celular.

Buscando uma tecnologia que a ajudasse a organizar a rotina digital da filha e protegê-la de conteúdos inapropriados, ela criou o App Guardian – um aplicativo de controle parental totalmente em português.

Para a empresa, seu diferencial não é apenas a língua, mas também reunir todas as funcionalidades de outros aplicativos (como bloqueio de acesso, organização da rotina, localização em tempo real e outros) num só programa.

LEIA TAMBÉM:

Concurso Público: Confira data, hora e local da prova para auxiliar de educação e coordenador pedagógico

Para proteger os pequenos dos perigos digitais, a empresa quer garantir uma navegação segura, bloqueando conteúdos impróprios – como sites pornográficos. Assim, é possível ficar mais tranquilo sem proibí-los de estarem online.

“Nossos filhos já nasceram em uma era 100% digital e sabemos que a tecnologia faz parte da identidade deles, no entanto, acreditamos que com regras bem definidas a rotina no celular fica mais saudável e segura”, afirma Luiza Mendonça, mãe da Bia e CEO da startup.

O app é indicado para crianças entre 5 e 14 anos, e pode acessar a localização das crianças, bloquear aplicativos instalados, monitorar quanto tempo elas estão conectadas e quais aplicativos mais utilizam. Numa medida mais drástica, ele também permite travar todas as funcionalidades do dispositivo. Na ferramenta "tempo em família", o AppGuardian consegue deixar todos os familiares offline, para promover a interação na vida real.