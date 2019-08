Estes alimentos contêm nutrientes que podem ajudar a combater a queda de cabelo

Para ter um cabelo mais bonito e saudável, ir ao salão de beleza não é a única saída. As vitaminas para o cabelo são indispensáveis para sua aparência e o melhor é que pode encontrar tudo o que precisa nos alimentos.

Com uma dieta nutritiva e balanceada elaborada por um nutricionista, você pode conseguir todas as vitaminas que o cabelo precisa sem necessidade de tomar suplementos.

Vitaminas para o cabelo: alimentos onde pode consegui-las

Ovos

Inclua sempre ovos na dieta, já que são uma boa fonte de proteínas e biotina, a vitamina que pode promover crescimento do cabelo.

“Comer proteínas adequadas é importante par ao crescimento do cabelo porque os folículos capilares são compostos de proteínas, e deixar de ingeri-las contribui para a queda de pelos”, explica o sítio Health Line.

A biotina é essencial para a produção da queratina, proteína que tem papel fundamental no crescimento de cabelo e manutenção da saúde dos fios.

Morangos

Um xicara de morangos proporciona impressionantes 141% das necessidades diárias de vitamina C, e é uma vitamina essencial na produção de colágeno

Além disso, a vitamina ajuda o corpo a absorver ferro, e níveis baixos deste nutriente podem causar anemia, condição relacionada à perda de cabelo.

Espinafre

Esta folha é rica em ácido fólico, ferro, e vitamina A e C, todos essenciais no crescimento de cabelo. A vitamina A ajuda as glândulas da pele a produzir sebo. A substância oleosa umedece o coro cabeludo e mantém o mantém em estado saudável.

Peixes oleosos

Peixes gordurosos como o salmão, arenque e a cavala têm nutrientes que promovem o crescimento do cabelo. Segundo o sítio Nueva Mujer, são excelentes fontes de ômega 3, também ligado ao crescimento do cabelo.

Abacate

Abacate comum / Pexels

É uma ótima fonte de vitamina E, que pode promover o crescimento capilar. Assim como a variedade C, a vitamina E é um antioxidante que ajuda a combater o estresse oxidativos ao neutralizar surgimento de radicais livres.

Em um estudo, as pessoas com perda de cabelo demonstraram crescimento de 34,5% depois de tomar suplemento de vitamina E durante oito meses.

Nozes

28 gramas de amêndoas proporcionam um impressionante 37% das necessidades diárias de vitamina E, além de ampla variedade de vitamina B, zinco e ácidos graxos essenciais. A deficiência de qualquer um desses nutrientes contribuem para a perda de cabelo.