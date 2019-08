WhatsApp deve contar com novo recurso em breve: Transmissão ao vivo

O aplicativo de mensagens WhatsApp deve contar com novo recurso em breve para os usuários da popular plataforma.

A plataforma deve contar com o recurso de transmissão ao vivo, de acordo com o site especializado WABetaInfo.

“O aplicativo suporta um recurso de streaming. Eles podem usar a mesma tecnologia para transmissão de vídeo”, explicou o site.

Ainda sem data oficial para o lançamento, o recurso já passa por uma fase de analise na popular. Ele deve chegar em uma grande atualização próxima. Confira:

I think that it's possible to see a similar feature in future. WhatsApp supports a streaming feature (everyone can already use it when receiving undownloaded videos). They might use the same technology for video broadcasting. https://t.co/V9f3iLdkzm

