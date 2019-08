Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 12 a 18 de agosto de 2019

Entramos na terceira semana de agosto com previsões que podem surpreender todos os signos do zodíaco! Confira:

Áries

Você passará por um estágio de renascimento no sentido de trabalho. Se você duvida de seu relacionamento amoroso, é hora de esclarecer tudo e, caso não se sinta entusiasmado com o seu parceiro, é melhor ter tempo para refletir e conhecer pessoas que podem ser mais compatíveis.

É o momento perfeito para investir no crescimento intelectual, por isso não deixe passar a oportunidade de continuar estudando, viajar, ir para outro país para aprender um idioma, etc.

Você terá sorte em 13 de agosto com os números 09, 21 e 33. Tente usar a cor amarela para atrair abundância. Nesta semana, não entre em problemas de fofoca no trabalho, tenha discrição e não dê sua opinião a menos que seja solicitada.

Touro

Você analisará profundamente o que deseja para o seu futuro e começará a trabalhar para atingir seu objetivo. As energias são boas para encontrar o parceiro ideal, especialmente os signos de Escorpião e Aquário que serão muito compatíveis com você.

Uma viagem e um novo negócio podem ocorrer. Não perca a oportunidade de abrir novos caminhos ao progresso. Você ganha dinheiro extra com os números 00, 18 e 32.

Para os casais, é hora de dar o próximo passo e formalizar o relacionamento. Neste 13 de agosto tente pensar positivo e atrair o que você deseja.

Gêmeos

Haverá uma explosão de ideias e muita força dentro para alcançar o que você quer para ser feliz. Saia de manhã para meditar para esclarecer suas ideias, a fim de tomar melhores decisões.

Se você tem um parceiro, você tem que concentrar suas energias em parar de brigar e resolver melhor as diferenças falando. Um novo amor entrará em sua vida, lembre-se de manter-se aberto à felicidade.

Você vai ouvir de um ex-chefe e pode receber uma proposta interessante que será muito positiva. Seus números da sorte são 04, 18 e 32. Você está em um momento ideal para mudar sua aparência e cuidar melhor de si e da sua saúde.

Câncer

Dias de boa sorte em tudo que você fizer em questões de novos negócios e sorte, especialmente com os números 16, 31 e 44.

Você terá surpresas muito agradáveis ​​com pessoas do signo Leão ou Aquário. Você decide estudar novamente ou fazer um curso. Tenha cuidado com problemas intestinais ou estomacais, será o seu ponto fraco.

Você recebe o convite para um casamento. Seu signo dá os melhores conselhos quando perguntados e pode ajudar muitas pessoas.

Semana de profunda comunicação com sua família e entes queridos. Um amigo irá procurá-lo para fazer um convite ou proposta.

Leão

Indica que este é o momento perfeito para ultrapassar obstáculos, a fim de alcançar o sucesso em tudo que você deseja. Em 13 de agosto peça para que todas as coisas negativas que possam cercá-lo sejam tiradas do seu caminho.

Seus números da sorte serão 09, 26 e 31. Não procure mais o amor, deixe-o vir por si mesmo. Você terá sorte em um assunto profissional, receberá reconhecimento ou você decide ousar começar seu próprio negócio.

Cuide do joelho ou das pernas e tente ir ao seu médico para um check-up se sentir mal. Os membros da família estão procurando por você para ir a uma viagem. Algo irá par ao conserto.

Virgem

É hora de mudanças positivas se destacarem tanto no sentido econômico quanto no pessoal. Será uma fase de sucesso em tudo o que você decidir. Você recebe dinheiro extra inesperado e deve investir em si mesmo.

Este 13 de agosto será um dia de sorte para o seu signo com os números 03, 22 e 27. Use mais a cor para atrair energias melhores. Você recebe um presente que você não esperava um novo amor.

Um convite para viajar pode chegar. Você decide continuar estudando ou entrar em cursos. Para os virginianos que têm um parceiro, haverá alguns dias de conflito ou ciúme, então tente se acalmar para falar sobre as coisas com maturidade, em vez de aumentar o conflito.

Libra

Você alcançará a felicidade em todos os sentidos, mas para isto deve deixar para trás todos os ressentimentos e energias negativas que o cercam.

Semana ideal para fazer mudanças em seu ambiente de trabalho ou decidir se deve iniciar um negócio em conjunto com alguns parceiros. Seus números da sorte são 07, 25 e 90.

Você decide fazer um curso que o ajudará no futuro. Termine um amor proibido ou evite se envolver em triângulos amorosos para não ter complicações. Este é um momento ideal para renovar as energias.

Escorpião

Haverá mudanças importantes no trabalho e você deve fazer todos os esforços para obter novas propostas. Você receberá dinheiro que não esperava, mas deve evitar gastá-lo, guardando para imprevistos.

É hora de mudar seus hábitos alimentares e melhorar sua saúde. Você tem sorte com os números 03, 22 e 38. Use a cor amarela para que suas energias positivas se multipliquem. Proteja-se do Sol.

Leia muito bem um contrato antes de assiná-lo e recorra a conselhos se sentir inseguro. Um amor muito apaixonado do signo de Áries ou Aquário entrará em sua vida. Você recebe um convite para viajar.

Sagitário

Sentimentos puros estarão muito presentes em sua vida. O amor virá para ficar e as amizades verdadeiras estarão presentes. Haverá grandes mudanças em seu ambiente de trabalho e pode ser a hora indicada para procurar novas oportunidades.

Sucesso em tudo relacionado a questões legais, então é hora de fechar ciclos e começar uma nova vida de prosperidade. Seus números da sorte serão 03, 29 e 80 e seu melhor dia é a sexta-feira.

Cuidado com problemas de estômago ou úlceras. Lembre-se de que você deve ter uma dieta melhor para evitar esses problemas. Para os sagitarianos que são solteiros, serão dias para encontrar amor com alguém de Áries.

Capricórnio

Você terá a oportunidade de começar de novo e pensar no futuro. Tenha cuidado com traições ou amizades falsas. Um amor pelo signo de Peixes ou Câncer retornará à sua vida, mas lembre-se de que, se você quer que as coisas funcionem dessa vez, precisa se comprometer com a mudança.

Você terá sorte ou receberá dinheiro extra. Seus números são 08, 23 e 99. Use mais laranja para atrair abundância. Você compra roupas e sapatos para renovar seu visual. Você acaba paga dívidas e começa a economizar.

Você tem ideias para começar um novo negócio. Deixe as coisas fluírem para alcançar o sucesso. Controle seu caráter explosivo para não machucar pessoas queridas.

Aquário

Embora esteja passando por um estágio no qual as energias estão turbulentas, você terá a força para superar todas as adversidades que surgirem.

Você pode pedir um aumento ou mudança de posição, pois trabalhou duro para obtê-lo e é hora de ser reconhecido. 13 de agosto será um dia mágico para o seu signo, para receber repostas e atrair conquistas.

No amor você passará por alguns momentos de indecisão, pense muito bem e tente pedir opiniões antes de tomar qualquer decisão. Os solteiros serão muito compatíveis com Áries, Libra ou Escorpião. Você corrige situações legais pendentes. Seus números são 14, 19 e 25.

Peixes

Semana da sorte em todos os sentidos para o seu signo. Por isso tente colocar todo o seu esforço em conseguir o que quer tanto. 13 de agosto será um dia especial e seus números da sorte são 03, 65 e 77.

Cuide de problemas de infecção na garganta e tente parar de fumar se for necessário. Você começa uma nova rotina de exercícios e pode pensar em um tratamento.

No amor, alguém do signo de Gêmeos, Libra ou Sagitário irá procurá-lo e será muito compatível. Você decide começar a economizar e paga uma dívida. Viagens por trabalho ou um novo projeto podem ser marcadas. Você vai enfrentar problemas por fofocas em seu grupo de amigos.