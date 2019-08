Os signos que quase nunca são pegos traindo

Alguns signos do zodíaco podem ser bastante espertos quando o assunto é esconder uma traição. Confira os que quase nunca são descobertos:

Gêmeos

Mesmo que ainda imaturo, o geminiano dificilmente é pego mentindo. Isso acontece pela sua facilidade de conseguir se safar por meio da conversa e não se apegar, podendo deixar seus “casos” quando quiser e seguir em frente. Apesar de ser muito difícil de isso acontecer, tende a dar a situação por perdida se acabar sendo pego e não tentará se justificar tanto.

Escorpião

O escorpiano odeia que as pessoas sejam mentirosas com ele e podem até procurar parceiros mais fáceis de “decifrar” para evitar isso. No entanto, este signo é um dos melhores em guardar os próprios segredos, pois além de ser profundo, costuma ter um mundo de ideias para ocultar o que deseja de maneira astuta.

Peixes

O pisciano pode ser muito bom em fugir da realidade e criar histórias, o que ajuda bastante na hora de mentir. Muitas vezes este signo sente culpa, mas esconde a infidelidade bem para tentar minimizar o sofrimento do outro. Como as pessoas deste signo dão bastante importância para o romance e paixão em sua vida, podem dedicar bastante energia a esta área da vida.