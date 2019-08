Game World of Warships: Legends sai do acesso antecipado com nova atualização

O game World of Warships: Legends mantém seu curso com a nova atualização que marca o lançamento completo do jogo. Em comunicado, a Sony revelou detalhes do título nesta segunda-feira (12).

Uma tempestade de novos conteúdos na forma de Cruisers e Destroyers alemães já chegou aos jogadores, e agora os lendários barcos de batalha da Alemanha estão disponíveis através da mecânica de acesso antecipado aos que jogarem pela campanha “Hunt for Tirpitz”.

"World of Warships: Legends coloca Tirpitz no tier VII, o mais alto do jogo. É também o único Battleship com torpedos nesse tier, uma poderosa e surpreendente adição a seu armamento. O único outro Battleship com torpedos é o Gneisenau, seu companheiro alemão de tier VI que entrará no acesso antecipado nesta atualização".

Pela nova campanha “Hunt for Tirpitz”, jogadores ganharão recompensas extras, equipamentos e mais Commanders que ajudarão a chegar ao lendário Tirpitz. "Sete almirantes alemães estão aqui para ajudar a comandar os novos navios, incluindo Franz Hipper, Maximilian von Spee, e Reinhard Scheer".

Reprodução

Comandantes lideram seus navios em batalha, aumentando sua efetividade com uma variedade de bônus. Jogadores têm acesso à sete comandantes por nação, com cada um especializando em uma classe particular de navios, e também oferecendo habilidades universais para estilos diferentes de jogo.

Jogadores podem testar livremente os comandantes e suas habilidades, pois trocá-los não tem custo. Além disso, qualquer comandante pode levar para a batalha quantos navios da mesma nacionalidade que o jogador escolher. Comandantes também podem “inspirar” uns aos outros, oferecendo suas habilidades base em combinação com as do comandante ativo, dando ainda mais bônus.

Há sete tiers de navios no jogo, distribuído em quatro nações e três classes, além de 28 comandantes únicos para guiá-los. As classes dos navios oferecem uma série de estilos de jogo variados:

Destroyers são ameaças rápidas e furtivas para perturbar os inimigos. Eles vêm equipados com bombas de fumaça e torpedos poderosos, permitindo que criem armadilhas mortíferas para os inimigos. Destroyers também possuem armas rápidas de calibre baixo, que os permitem serem muito capazes nas mãos certas.

Cruisers são os navios de guerra mais flexíveis, podendo tanto detectar e punir destroyers como driblar battleships. No entanto, battleships podem destruir qualquer cruiser em um instante caso seu capitão não tenha cuidado. Cruisers usam armas potentes de calibre médio, capazes de eliminar destroyers, criar incêndios e penetrar pontos fracos de battleships.

Battleships trocam velocidade e poder de manobra por poder de fogo, fazendo-os serem capazes de derrubar um cruiser com um único ataque lateral. Battleships também podem aguentar bastante dano, fazendo-os perfeitos para defender seus membros de equipe quando necessário.

Há escolhas praticamente ilimitadas em como você pode abordar World of Warships: Legends. !Batalhe em ambiente realistas com iluminação de tirar o fôlego e suporte HDR. Ou entre na 'Hunt for Tirpitz' para ir além da competição".

Apesar da nova campanha e da chegada dos navios alemães serem as grandes atrações do lançamento, jogadores ainda poderão encontrar outros desafios.

Com informações da Sony

