A vitamina D pode ser uma ótima terapia complementar para o transtorno de déficit de atenção TDA

Uma revisão recente e uma reanálise avaliaram os benefícios e danos que a suplementação com vitamina D podem causar em pacientes com transtorno de déficit de atenção/ hiperatividade (TDAH na sigla em inglês).

Para investigar os resultados, os autores do estudo buscaram várias bases de dados clínicos Ensaios Controlados Aleatórios (ECA) nos quais a suplementação de vitamina D foi usada apenas como terapia complementaria em pacientes com TDAH.

Com base em critérios próprios, os autores identificaram 4 ECA com 256 crianças com TDAH tratados com Metilfenidato e vitamina D ao mesmo tempo. Estes estudos duraram entre seis e 12 semanas e utilizaram does de 1000UI por dia de vitamina D.

“Descobrimos que a suplementação com vitamina D pode aliviar os sintomas de TDAH, que foram respaldados por melhoras nos pontos totais da doença, falta de atenção, hiperatividade e comportamento”, declararam os autores.

No entanto, eles agregaram que não foram observadas melhores estatísticas significativas nas medidas de oposição.

FONTE: NUEVA MUJER