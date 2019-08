Os homens do zodíaco que estão sempre olhando para o lado

Embora não seja uma regra, alguns homens do zodíaco são mais propensos a achar que a grama do vizinho é mais verde e, por isso, podem ser mais infiéis do que outros.

Confira a lista:

Áries

O ariano se sente sempre livre para fazer o que ele quiser, mesmo que esteja em um relacionamento. Ele adora ser o primeiro em tudo e, quando se sente inseguro, não hesita em procurar alternativas e conhecer pessoas novas.

Touro

O taurino é atraído pela estética, portanto, ele não resiste em admirar tudo de belo que anda por aí. Ele também é especialista na arte da conquista e do flerte.

Gêmeos

Este signo é representado pela dualidade e, ao mesmo tempo em que é adorável, pode também ser muito mentiroso. O geminiano muda de sentimentos facilmente e está sempre procurando algo mais interessante, mais belo e que tenha mais a ver com ele.

Câncer

O canceriano adora saber que tem mais e melhores oportunidades. Ele faz isso por um motivo: se sentir mais seguro. Pode ser muito sentimental, mas ao mesmo tempo sua prioridade é buscar o melhor para si mesmo.

Aquário

O aquariano também gosta de se sentir livre e seu entendimento de fidelidade é muito mais flexível do que o de outros signos. Por isso, ele nem sempre olha para o lado com segundas intenções.

Sagitário

O sagitariano é sonhador e adora conhecer gente nova. Seu gosto pela casualidade é grande e dificilmente deixa de fazer parte da sua personalidade. Portanto, se as coisas na relação não estão indo bem, ele começa a observar suas novas opções o quanto antes.