É normal que o toque sempre desencadeie uma reação do nosso corpo. No entanto, em determinados locais o contato pode ser extremamente prazeroso e indicar que esse ponto é uma zona erógena.

Descubra a zona erógena de cada signo do zodíaco:

Áries

Os arianos gostam de aventura e são apaixonados. Como alguém que desfruta os riscos e adora uma tensão sexual, mas também quer se sentir admirado, as pessoas regidas por esse signo têm como ponto fraco as carícias na cabeça, no rosto e – pasmem – os beijos na testa.

Touro

Entregues e carinhosos. Por isso, o ponto mais sensível é o pescoço e a nuca. Uma massagem nesses locais ou qualquer outro tipo de carícia são irresistíveis para os taurinos.

Gêmeos

A intimidade é importante para o geminiano e sente que as caricias no dorso representam exatamente isso.

Câncer

Os cancerianos são intuitivos e sensíveis. Eles só deixam seu lado mais vulnerável aparecer para pessoas que confiam e, por isso, sua zona mais erógena é a região peitoral.

Leão

O leonino sabe o que quer e aonde quer, mas gosta de ser um desafio para a outra pessoa. Por isso, seu ponto fraco são as costas.

Virgem

O virginiano gosta de tirar o fôlego do parceiro e aproveitar o momento, despertando sensações e paixão. O abdome é a zona mais erógena desse signo.

Libra

O libriano aproveita muito bem suas zonas erógenas mas o grande segredo é que sua carícia preferida são as massagens mais intensas acompanhadas de carinhos suaves.

Escorpião

O escorpiano é apaixonado e muito erótico, por isso seus órgãos sexuais são as zonas mais sensíveis.

Sagitário

O sagitariano gosta de ser diferente e experimentar, contudo, suas zonas erógenas não são tão incomuns assim. Eles vão à loucura com carinhos no bumbum e nas coxas.

Capricórnio

Os capricornianos são intensos e cativantes, por isso todo o seu corpo é sensível a carícias e massagens sensuais.

Aquário

O aquariano é o signo mais atrevido. Eles gostam de brincar com a sensualidade e a elegância. Sua zona erógena são as pernas.

Peixes

Os piscianos são sensíveis e românticos, por isso gostam de fazer as coisas em um ritmo mais lento e detalhista. Os pés são seu ponto fraco e uma massagem pode deixá-los muito excitados.