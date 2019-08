Foto tirada pelo Telescópio Spitzer NASA deve trazer grandes descobertas para a humanidade

Uma foto recente tirada pelo Telescópio espacial Spitzer da Agência Espacial Americana (NASA) deve trazer grandes descobertas para a humanidade.

Segundo a agência, o registro infravermelha fornece uma prévia das revelações que o novo Telescópio James Webb deve analisar.

O equipamento espacial será lançado em março de 2021 pela instituição americana e será responsável por um estudo mais aprofundado.

Ainda segundo a NASA, as flores cósmicas que cercam a Nebulosa do Anel são uma camada externa de hidrogênio expelido. Confira a foto:

This infrared photo from @NASAspitzer provides a preview of the revelations expected from @NASAWebb. The cosmic blossoms surrounding the Ring Nebula are an outer shell of expelled hydrogen. #InfraredWonders Credit: NASA/JPL-Caltech/J. Hora (Harvard-Smithsonian CfA). pic.twitter.com/ld36yJGJPh

— SpaceTelescope (@SpaceTelescope) August 7, 2019