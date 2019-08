O que irrita cada signo do zodíaco

Talvez você seja a pessoa mais relaxada do mundo e tente sempre encontrar o lado positivo de tudo, mas provavelmente certas coisas específicas conseguem te tirar do sério. Todos nós odiamos coisas diferentes e nosso signo do zodíaco também pode ter a ver com isso.

Descubra aquilo que irrita cada signo:

Áries

O ariano odeia pessoas organizadas demais e que seguem sempre as regras. Por outro lado, a falta de pontualidade também os tira do sério, assim como ser ignorados por alguém que se importam.

Touro

Ele realmente se irrita com pessoas egocêntricas e convencidas. E claro, ele adora comer, então quando estão com fome qualquer possibilidade de ser feliz vai embora.

Gêmeos

Odeiam pessoas sem senso de humor. Outra coisa que os deixam muito aborrecidos são as falhas das pessoas em coisas que eles não acham complicadas.

Leão

Odeiam pessoas frias e que são desinteressadas. Então se ele estiver falando, tente prestar atenção, porque do contrário certamente você estará começando uma briga.

Virgem

Odeiam qualquer tipo de desordem. Desde uma bagunça na sala até um erro gramatical na mensagem de boa noite. Eles também preferem que as pessoas não os fiquem tocando a cada segundo, porque quando isso acontece a coisa fica feia.

Câncer

O ódio número um do canceriano é a crítica. Eles também odeiam perder algo – desde os óculos de sol a uma oportunidade com alguém.

Reprodução / Tenor

Libra

Eles detestam qualquer coisa que perturbe o equilíbrio do seu mundo, como pessoas rudes e conflitantes. Eles também gostam de estar bem com sua aparência, então qualquer coisa que afete isso vai tirá-los do sério.

Escorpião

Odeia mentiras e pessoas que contagiam com a negatividade. Qualquer situação que os force a revelar segredos também não é bem vinda.

Sagitário

Odeia pessoas que cobram demais e são muito pegajosas. Se você é o tipo de pessoa que reclama até quando está de férias e viajando certamente você tem um lugar guardado na lista negra do sagitariano.

Capricórnio

Sim, eles odeiam gente que pede dinheiro emprestado (especialmente pessoas que não devolvem depois). Qualquer tipo de situação que o tira do seu conforto e pode ser impertinente não é com eles.

Aquário

Quer deixar o aquariano irritado? Contrarie-o, seja desleal ou fique falando do passado como se só ele valesse a pena.

Peixes

O pisciano odeia aquelas pessoas que se afastam de uma discussão e que riem até de coisas sérias. Qualquer tipo de crueldade também o deixa fora do sério.