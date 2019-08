Mercúrio entra no signo de Leão no domingo: e agora?

Após longo período de retrogradação, que durou três semanas, Mercúrio finalmente volta ao signo de Leão, agora em movimento direto, no domingo, dia 11 de agosto. E o que devemos esperar quando Mercúrio transita por Leão?

Primeiro, nossas palavras ficam mais atrevidas, dramáticas e “apoteóticas”. Sim, Leão não faz nada mais ou menos, não é discreto nem tem vergonha da luz que emite. Essas qualidades são atribuídas a nossa forma de pensar e de nos comunicarmos quando Mercúrio está em trânsito por este signo.

Em Leão, também temos mais opiniões, que não são facilmente modificadas. Ficamos mais teimosos – afinal, Leão é um signo fixo. E ficamos muito mais hábeis para nos promovermos, para fazer o nosso marketing pessoal. Conseguimos dizer o que queremos e pensamos de forma mais “poderosa” e persuasiva. Acreditamos tanto na nossa mensagem sobre nós mesmos que engajamos os demais com facilidade.

Mercúrio no signo de Leão: concessões difíceis

O mais difícil nesse período é fazer concessões. Somos os melhores e sentimos que podemos muito, então, porque ceder? Bom, porque no mundo de hoje em dia, a competitição é enorme e é preciso saber que não somos os únicos no mercado, por melhor que sejamos.

De maneira geral, esse trânsito é positivo para trabalhos criativos e inspiração romântica. Com Mercúrio em Leão, não vemos nada demais em compartilhar nossas opiniões e pensamentos com o mundo, mas estamos sempre atentos para fazê-lo com dignidade. Aliás, nesse período não vemos nenhum problema também em nos gabarmos das nossas conquistas, que floreamos, aumentamos e dramatizamos bastante ao contar – como eu disse antes, nada é mais ou menos; tudo é apoteótico.

Mercúrio ainda está em período de sombra

Como Leão é generoso, durante este período ficamos generosos também para compartilhar o que pensamos e sentimos a respeito dos outros: dos seus brilhos, suas glórias, onde são únicos e o que os torna especiais ou incomparáveis para você.

E, embora Mercúrio esteja direto, muitos nativos de Aquário, Touro, Leão e Escorpião podem ainda estar vivendo sob conflitos similares aos vividos durante a retrogradação de Mercúrio. Isso ocorre porque, embora Mercúrio esteja direto, ainda está em seu período de “sombra”, ou seja, ainda não alcançou o grau que estava quando entrou em movimento retrógrado (5 graus de Leão), o que fará em 15 de agosto. Até lá, as mensagens e comunicações ainda podem ficar cruzadas e confusas para os nativos destes signos.

Outros trânsitos relevantes que Mercúrio fará durante sua passagem por Leão incluem:

Quadratura a Urano em Touro em 16 de agosto (a 6 graus de Leão): cuidado com o poder destrutivo das suas palavras. Talvez não seja o conteúdo e sim a forma como você se expressa. Ou, talvez, esse seja o momento ideal para colocar em pauta de revisão alguma mudança que ocorreu anteriormente, que pode agora voltar à pauta do dia.

Trígono a Júpiter em Sagitário em 21 de agosto (a 14 graus): ótimo para conversas, comunicações, troca de informações, para comunicar o que se deseja, para colocar em palavras planos de expansão e crescimento, e para assinar contratos que assegurem crescimento de médio/longo prazo. É possível também que você receba uma notícia do Exterior, ou que envolva dinheiro, desenvolvimento pessoal ou viagem, que mude seu dia. Aproveite!

E, finalmente, em 29 de agosto, Mercúrio entra em Virgem.

O que você precisa comunicar com autoconfiança e de maneira grandiosa para alcançar seu objetivo? Este é o momento.

Onde está Mercúrio no seu Mapa Astral?

Você entende bem o seu modo de pensar e de se comunicar? Conheça melhor o que está em sua mente e em seu coração com a posição de Mercúrio em seu Mapa Astral.



Faça seu Mapa Astral

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos presenciais e virtuais.

[email protected]