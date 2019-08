É assim que funcionará o próximo recurso do aplicativo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em uma grande novidade para os usuários da plataforma. O app contará com o recurso Boomerang.

Já disponível em outras redes sociais, a nova função está em desenvolvimento no app, de acordo com o site especializado Wabetainfo.

📹 WhatsApp is developing a boomerang feature for chats and status updates!https://t.co/fpJekoAMgV

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 7, 2019