Os signos do zodíaco que jamais deveriam viver debaixo do mesmo teto

Quando o assunto são as relações, não existem muitas regras. Contudo, existem casais do zodíaco que têm mais probabilidade de ser um desastre quando dividem o mesmo teto.

Gêmeos e Virgem

Muitos astrólogos dizem que quando essas pessoas se relacionam constroem boa relação, contudo, as características de ambos não fazem da vida à dois algo muito fácil. Virgem é pouco tolerante até com as coisas pequenas, enquanto Gêmeos sempre está planejando as coisas do jeito dele. Essa situação é um prato cheio para que os dois fiquem irritados e briguem.

Leão e Escorpião

Ambos os signos são passionais e isso faz com que a combinação debaixo do mesmo teto não seja das melhores. O leonino quer ser mimado o tempo todo e que digam o quão bom ele é. Para o escorpiano, isso não passa de um sinal de que as coisas não estão ocorrendo de forma igualitária e existe falta de comprometimento.

Sagitário e Touro

Os taurinos são leais e isso faz com que eles sejam um dos signos mais possessivos do zodíaco. Já o sagitariano gosta de ter espaço e de se sentir livre. A espontaneidade e os planos de última hora trarão muito desconforto para os taurinos, por isso, quando os dois vivem na mesma casa é briga na certa.