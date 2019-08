Aplicativos e sites incentivam o contato com a natureza de forma interativa

A tecnologia e, em especial, os smartphones parecem, a princípio, afastar os usuários das pessoas e do mundo ao seu redor. No entanto, iniciativas inovadoras deram origem a aplicativos e sites que propõem a conexão com a natureza e que provocam curiosidade sobre plantas e animais. Quem tem mais contato com a natureza, tem mais empatia com assuntos relativos ao meio ambiente.

Pela tela do celular ou do computador, é possível se aproximar do meio ambiente com, por exemplo, intercâmbio de informações sobre espécies pouco conhecidas, indicações de parques e trilhas, e dicas de como viver na natureza. Também é possível contribuir compartilhando suas recomendações e enviando dados que ajudam levantamentos científicos.

Dessa forma, a tecnologia pode ser uma aliada para a preservação da fauna e da flora nacionais. “Dispositivos móveis, como celulares e tablets, podem ajudar na localização de áreas naturais, na definição de rotas, no registro fotográfico e, até mesmo, em pesquisas”, afirma Guilherme Karam, coordenador de Negócios e Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. “Contamos ainda com aplicativos que facilitam o acesso a novas informações, como a identificação de espécies, suas características e seu status na natureza.”

Confira ao lado seis aplicativos que convidam os usuários a se aproximarem da natureza:

PlantNet Identificação Planta ([email protected])

A ferramenta tem um sistema de reconhecimento visual utilizado para a identificação de plantas. Basta o usuário fotografar a folha ou a flor da planta desconhecida e o aplicativo identifica a espécie. A plataforma, desenvolvida por investigadores da Universidade de Columbia, é gratuita e está disponível em português.

WikiParques

No WikiParques, usuários compartilham conhecimento, debatem e exploram parques nacionais e outras áreas protegidas brasileiras. Todos os parques nacionais estão cadastrados no sistema e é possível consultá-lo para programar passeios. A plataforma on-line, que é interativa e colaborativa, está disponível em português.

iNaturalist

A plataforma permite que o usuário compartilhe a foto de um animal ou de uma planta para que outros usuários ajudem a identificar a espécie. O aplicativo, disponível em português, apresenta versões exclusivas para alguns estados brasileiros com o objetivo de estimular a observação e o mapeamento da biodiversidade em cada região. Para usar, basta fazer o download gratuito do aplicativo iNaturalist, preencher o cadastro e procurar pelo projeto de sua região.

All Trails

O aplicativo oferece ao usuário mapas de 50 mil trilhas, com avaliações, fotos, informações de acessibilidade, recomendações de trilhas pet friendly e de trilhas ideais para passeios com crianças, além de GPS integrado. O aplicativo, disponível apenas em inglês, é gratuito, mas traz algumas operações pagas, com custos variáveis.

Sistema Urubu

A proposta do Sistema Urubu (tanto aplicativo quanto site) é de reunir, sistematizar e disponibilizar informações sobre a mortalidade de animais selvagens em rodovias e ferrovias. O intuito é auxiliar governos e concessionárias a reduzir essa taxa. O sistema é alimentado com dados do público, que são analisados por especialista em identificação de espécies. O aplicativo é gratuito e está disponível em português.

Offline Survival Manual

O Manual de Sobrevivência Offline: gratuito e disponível apenas em inglês, é indicado para os mais aventureiros. O aplicativo ensina a viver na natureza, trazendo informações sobre primeiros socorros básicos, construção de abrigo, busca por alimentos, entre outras.