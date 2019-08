6 detox essenciais para combater o colesterol e ter uma manhã mais saudável

Uma das maiores febres dos últimos anos, os detox e os smoothies se tornaram parte da dieta de várias pessoas e alguns entregam ótimos benefícios para o organismo.

Neste artigo separamos seis preparações desde infusões, vitaminas a águas detox que podem trazer grandes benefícios para quem precisa baixar de peso ou diminuir a quantidade de colesterol no sangue.

Nenhuma dessas bebidas é milagrosa se não forem seguidas por uma dieta balanceada preparada por um nutricionista capacitado. Nenhuma delas substitui uma refeição.

Maçã, beterraba e cenoura

Esta mistura funciona como mágica e está cheia de nutrientes essenciais para manter a saúde do coração. À medida que o corpo se desintoxica, a pressão sanguínea também passa a se regular. À parte disso, o alto conteúdo de carotenoides na bebida também ajuda a diminuir o nível de colesterol.

Vinagre de maçã e suco de limão

Misture o vinagre de maçã e o suco de limão em um copo de agua. Jogue um pouco de canela e mel para dar um sabor. Essa bebida além de diminuir a pressão sanguínea, ajuda a perder peso e também regula a glicose.

Detox de chá verde

Este é o detox padrão. Caso queira adicionar algumas ervas como menta, gengibre ou até suco de limão ao chá tudo bem, mas o chá verde por si só é uma arma potente que promove desintoxicação. Ele comprovadamente ajuda a manter os níveis de colesterol no sangue baixos e combates substâncias que combatem doenças coronárias.

Suco verde detox

Existe uma variedade de vegetais verdes que são ricos em antioxidantes e minerais e ajudam a promover o aumento da imunidade. Escolha qualquer um para sua bebida. Você pode fazer uma mistura com espinafre, aipo, menta, repolho, e umas gotas de limao. Esta preparação vai limpar seu corpo imediatamente.

Gengibre, alho e limão

Ferva o gengibre e o alho e depois coe. Esprema o suco de um limão por cima. Este poderoso detox é importante para se livrar do colesterol ruim e também para se livrar de toxinas que podem prender nas paredes das artérias.

Smoothie de frutas silvestres

Bata frutas silvestres (morango, mirtilos, amoras, cerejas) congeladas, iogurte com pouca gordura, uma banana com suco de laranja e mel. As altas concentrações de antioxidantes nas frutas silvestres são ótimos para a saúde do coração.