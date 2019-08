Game The Dark Pictures: Man of Medan chega em 30 de agosto para PlayStation 4

O game The Dark Pictures: Man of Medan chega em 30 de agosto deste ano para o console PlayStation 4 (PS4).

“O primeiro capítulo na série de antologia do estúdio envia os jogadores ao mar em um navio”, revela a descrição.

É uma nova história de terror do estúdio de desenvolvimento Supermassive Games, mesmos criadores do título Until Dawn.

"Controle o destino de um grupo de jovens caçadores de emoção, que viverão ou morrerão baseado em suas escolhas”.

“Adorou tomar decisões em Until Dawn enquanto jogava com um amigo? Em Man of Medan, jogadores podem passar o controle para controlar personagens individuais no modo Movie Night, ou ter a experiência de diferentes versões da história no modo Shared Story. Você poderá criar seu próprio conto de terror em breve".

