Por que a vitamina K é importante para ossos e sangue como adiciona-la à dieta

Sempre escutamos o quão importante são as vitaminas C, D e do complexo B. uma menos conhecida, mas não menos importante é a vitamina K. Segundo o sítio estrangeiro Nueva Mujer, ela é essencial para manter a boa saúde dos ossos e coagulação correta do sangue.

“O corpo necessita vitamina K para produzir protombina, uma proteína e fator de coagulante que é importante na coagulação do sangue e no metabolismo ósseo”, explica o portal Medical News Today.

A deficiência de vitamina K é rara, mas em casso extremos, pode aumentar o tempo de coagulação e provocar hemorragias excessivas.

Benefícios da Vitamina K

O nutriente apoia a manutenção de ossos fortes, melhora a densidade óssea e diminui o risco de fraturas.

Assim mesmo, o aumento dos níveis sanguíneos de vitamina K é relacionado com melhoras consideráveis em idosos. A vitamina também ajuda a manter a pressão arterial baixa ao prevenir a mineralização, acumulo de minerais nas artérias.

Fontes de Vitamina K

Reprodução/ Pixabay

Podemos encontra-la em verduras de folha verde, como a couve, couve enrugada, acelgas espinafres. Outras fontes são óleos vegetais e algumas frutas.

Também alimentos de origem animal, derivados de leite ovos, feijões, salsinha, coentro e uvas, todos são considerados bons em quantidade de vitamina K.